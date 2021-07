L'interfono per moto è un dispositivo che consente di rendere più agevole la comunicazione tra pilota e passeggero e l'interazione tra il pilota e la moto stessa. In questa guida abbiamo selezionato quelli che riteniamo essere gli interfoni più interessanti in commercio, a seconda delle varie tipologie e fasce di prezzo a cui appartengono. Man mano che vedremo i prodotti migliori, andremo anche a valutare tutti i fattori che devono essere presi in considerazione quando intendiamo acquistare un prodotto di questo tipo. Così da avere una panoramica completa ed esaustiva per effettuare un acquisto consapevole e adatto alle proprie esigenze.

Interfono per moto LEXIN B4FM

Un interfono per moto economico e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo è il modello LEXIN B4FM, dispositivo Bluetooth che consente di comunicare in maniera davvero semplice. Grazie alla sua compatibilità con i comandi vocali, è possibile effettuare o ricevere chiamate senza utilizzare le mani, ma anche ascoltare la musica e la radio FM. Questo interfono consente le comunicazioni fino a 4 corridori in un raggio di 1600 metri. Funziona con velocità fino a 120 km/h, ha un'autonomia fino a 15 ore di streaming di musica, 8 ore di conversazione e 120 ore in standby. Il suono che garantisce è di alta qualità: merito dello speaker e microfono inclusi e della avanzata tecnologia di eliminazione del rumore che integra al suo interno. LEXIN B4FM dispone inoltre della certificazione IP67, che lo rende impermeabile (caratteristica fondamentale, visto che lo si utilizza all'aperto). La sua installazione è semplice, ed è adatto sia per caschi integrali che mezzi aperti.

Prezzo Amazon: 156,99 euro

Interfono per moto BETOWEY BT-S3

Un modello leggermente più professionale è BETOWEY BT-S3, interfono per moto con cui è possibile attivare comunicazioni da pilota a pilota, oppure da pilota a passeggero, oppure conversazioni intercom. Il tutto entro un raggio di 1000 metri e con velocità non superiore a 120 km/h. Permette di effettuare o ricevere chiamate in vivavoce, ascoltare musica, radio FM o utilizzare la navigazione GPS tramite la tecnologia Bluetooth 3.0. Inoltre, integra anche una presa audio da 2,5 mm, che consente il collegamento auricolare a MP3 o altri dispositivi tramite cavo. A livello di autonomia, la batteria che monta garantisce una durata di 8-10 ore in comunicazione Bluetooth e fino a 300 ore in standby. Da menzionare anche la cancellazione del rumore, che garantisce un suono ancora più pulito e meno disturbato. Infine, vale la pena rimarcare come BETOWEY BT- S3 sia compatibile con caschi sia aperti che chiusi. Nella confezione d'acquisto è presente una coppia di dispositivi.

Prezzo Amazon: 109,98 euro

Interfono per moto FODSPORTS M1-S

Proseguiamo con un'altra coppia di interfoni per moto, ovvero Fodsports M1-S.Si tratta di un modello Bluetooth a 8 vie (quindi è abbinabile fino ad 8 motociclisti), che funziona in un raggio di 2000 metri. Skills notevoli, possibili grazie innanzitutto al chip CSR Qualcomm e alla tecnologia Bluetooth EDR A2DP che integra. Con questo apparecchio è possibile comunicare in maniera impeccabile, effettuare o ricevere chiamate, ascoltare musica e utilizzare la navigazione GPS. Ottima anche la cancellazione del rumore CVC e la dotazione audio, ovvero gli altoparlanti da 40 mm, cha garantiscono un suono davvero sorprendente. Per quanto riguarda l'autonomia, con tre ore di ricarica si ottegono ben 20 ore di utilizzo continuo. L'ideale per i viaggi di lunga distanza. Fodsports M1-S è inoltre impermeabile ed è dotato di due microfoni: uno rigido che si sposa appieno con il casco aperto e uno morbido, ideale per i caschi integrali.

Prezzo Amazon: 199,99 euro

Interfono Interpholinktp

Facilissimo da utilizzare, universale e resistente: sono queste le caratteristiche principali di Interphone Link, prodotto ideale per la comunicazione fra due motociclisti nel raggio di 300 metri. Partiamo dal primo aspetto: la semplicità di utilizzo. Questo dispositivo ha un'interfaccia user friendly, che consente di attivare tutte le funzioni con grade facilità e sicurezza. Per quanto concerne l'universalità, è presto detto: Interphone Link può essere montato su ogni tipo di casco e può essere connesso a tutti gli smartphone e navigatori GPS dotati di Bluetooth. Ed è abbinabile a interfoni di altre marche. La sua resistenza è massima: grazie alla certificazione IP67, resiste a intemperie, fango e polvere. Consente di ricevere ed effettuare chiamate e possiede un'autonomia di oltre 15 ore.

Prezzo Amazon: 168,90 euro

Interfono Midland BTX2 PRO

Uno dei modelli più recenti è Midland BTX2 PRO, interfono professionale impermeabile con cui è possibile attivare la comunicazione tra un massimo di 4 moto e 4 persone in modalità one-to-one, entro un raggio di 1 k di distanza. Una delle sue principali qualità è l'ottima tecnologia digitale per azzerare i rumori di sottofondo che integra, con tanto di funzioni Digital Noise Killer, Noise Gate ed Equalizer. Dunque, con questo apparecchio è possibile chiacchierare senza rumori, sia insieme in Conference Mode che in due in One-to-One Mode. Grazie agli Hi-Fi Speaker Superbass Sound di cui dispone, Midland BTX2 PRO permette di comunicare, ascoltare musica o sentire la radio (si possono memorizzare un massimo di 6 stazioni). Compatibile con ogni tipo di casco ed interfono di altre marche, questo apparecchio garantisce fino a 23 ore di utilizzo continuo.

Prezzo Amazon: 269,07 euro