PlayStation 4, approdata sul mercato alla fine del 2013, continua a rappresentare la console di riferimento per gli appassionati di gaming. Nonostante l'ottima offerta della concorrenza e l'uscita della successiva PlayStation 5, la piattaforma di vecchia generazione a marchio Sony è tutt'ora la più diffusa nelle case dei gamer. E probabilmente quella che, più delle altre, si è ritagliata un posto speciale nel loro cuore. Merito di un catalogo di videogame ricco e variegato, che va necessariamente giocato facendo affidamento su un gamepad solido e dalle funzionalità complete, capace di soddisfare anche il nerd più esigente. Ecco perché abbiamo voluto selezionare alcuni modelli per voi, così da individuare il miglior controller PS4 originale in circolazione. O comunque con licenza ufficiale Sony.

DualShock 4 V2

Non potevamo che inaugurare questa classifica con il “re” di categoria, quel DualShock 4 che per forza di cose non può che essere il miglior controller PS4 originale da acquistare. Il pad ufficiale della “grande S” è uno dei più utilizzati al mondo, soluzione ideale per chi non ha particolari necessità o bisogno di specifici tasti aggiuntivi. Si tratta infatti di un controller senza fili comodo e funzionale, e assieme dotato di un'estetica elegante e accattivante. Dalla sua, il DualShock 4 originale per PlayStation 4 vanta touchpad, giroscopio e sensori di movimento, senza dimenticare altoparlante integrato e tasto Share, per condividere schermate e filmati di gioco con gli amici. In più, in commercio è disponibile in una vasta gamma di colorazioni differenti, per adattarsi ai gusti di ogni tipo di gamer.

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller

Se è vero che il DualShock 4 è il pad perfetto per il giocatore “medio”, allo stesso modo i cosiddetti pro player non potranno fare a meno del Nacon Revolution Unlimited Pro Controller, pensato espressamente per i giochi PS4 e dotato di licenza ufficiale Sony. Se siete disposti a spendere un po' di più del solito, vi ritroverete tra le mani il non plus ultra dei gamepad per la quarta console casalinga Sony: questo accessorio Nacon non è solo equipaggiato di ottimi tasti, ma si fa riconoscere anche per l'eccellente qualità costruttiva e per i materiali di alto livello; ciliegina sulla torta una serie di tasti aggiuntivi utili a padroneggiare qualsiasi tipo di videogame.

Nacon Compact Controller

La proposta economica per il miglior controller originale PS4 – o su licenza, come in questo caso – fa rima con il Nacon Compact Controller. Un pad perfetto per chi vuole spendere poco o avere sempre a portata di mano un controller di riversa. A fronte di un prezzo contenuto, la proposta compatta e cablata di Nacon è realmente valida per solidità e ergonomia, e non ci farà rimpiangere troppo l'intramontabile DualShock 4 in ogni genere di esperienza videoludica. Sono poi apprezzabili le diverse colorazioni proposte, per quello che è senza alcun dubbio il miglior controller PS4 a prezzo budget in vendita.

Razer Raiju Ultimate Edition

Ormai lo avrete capito, il già citato Nacon Revolution Unlimited Pro è il controller più valido per gli utenti PS4. Nonostante le sue qualità oggettive, presenta però degli analogici asimmetrici, diversi da quelli a cui sono abituati da decenni i fan PlayStation. Per fortuna, una valida alternativa esiste: è il Razer Raiju Ultimate Edition, dotato di tasti aggiuntivi, illuminazione LED ed ergonomia al top, tanto da rappresentare il miglior controller PS4 con analogici simmetrici attualmente acquistabile.

Hori Mini Wired

Chi lo ha detto che non possa esistere il miglior controller PS4 originale creato appositamente per piccoli nerd in erba? Il pad Hori Mini Wired, dotato di licenza Sony, è pensato tenendo bene a mente le esigenze dei giovani giocatori, o di quelli che hanno mani troppo piccole per le dimensioni del DualShock standard. Il piccolo controller marchiato Hori si collega esclusivamente tramite cavo USB e dispone di un minuscolo touchpad che simula quello presente sul DualShock 4. Dato l'ingombro contenuto, sono state rimosse tutte le feature superflue, ma restano presenti il tasto Home, il pulsante Share, il D-Pad e gli analogici. Tre, invece, le colorazioni disponibili: nero, rosso e blu.