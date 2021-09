Molti audiofili riconoscono la differenza tra un impianto HiFi cablato ed uno che riceve il segnale bluetooth di uno smartphone, tablet, PC, etc. Questo perché il cavo audio gioca un ruolo importantissimo al momento di portare il segnale dalla sorgente alla fonte di riproduzione. Per ottenere la miglior qualità sonora dal vostro impianto, è necessario dotarsi di un prodotto affidabile ed efficiente. Ma prima di entrare nel dettaglio della nostra guida al miglior cavo RCA HiFi, andiamo a scoprire quali sono i fattori da prendere in considerazione prima di effettuare l'acquisto.

Come scegliere il miglior cavo RCA HiFi

Le connessioni e le comunicazioni wireless sono ormai diffusissime, ma esistono ancora delle situazioni in cui la connessione via cavo è da preferire. In alcuni casi è addirittura migliore. Come dicevamo prima, il cavo audio può giocare un ruolo fondamentale al momento di portare il segnale dalla sorgente alla fonte di riproduzione. E migliore è questo trasferimento, più alta sarà la qualità dell'audio che udiremo.

Per quanto concerne i cavi RCA, i fattori da considerare prima di effettuare l'acquisto sono i seguenti:

Lunghezza : il cavo deve avere una lunghezza giusta, a seconda della distanza che intercorre tra la sorgente e l'impianto

: il cavo deve avere una lunghezza giusta, a seconda della distanza che intercorre tra la sorgente e l'impianto Qualità dei materiali : essa influisce direttamente sull'audio che ascolterai

: essa influisce direttamente sull'audio che ascolterai Schermatura: la sua presenza previene le interferenze con altri segnali elettromagnetici, che possono causare quel ronzio fastidioso

Qualità dei connettori: anch'essa è molto importante per la qualità dell'audio

Fatta questa panoramica, ora possiamo andare a scoprire quali sono i modelli di cavi RCA HiFi più interessanti presenti in commercio.

Miglior cavo RCA HiFi: la selezione

Adesso dovresti avere un'idea più completa di cosa sono questi tipi di cavi e perchè è importante utilizzarli in certi casi. E anche quali sono gli aspetti da considerare in fase di acquisto. A questo punto, possiamo andare a scoprire quali sono i modelli che consigliamo di più.

Audioquest Golden Gat

Audioquest Golden Gat è un cavo RCA di fascia alta che assicura una trasmissione di qualità del segnale audio, massimizzando le prestazioni del proprio impianto di riproduzione ed assicurandosi che non vi siano ulteriori disturbi. Si tratta di un modello di lunghezza 1 metro, con conduttori in rame CPS ed una geometria asimmetrica Double Balanced. La scelta dei materiali utilizzati e la schermatura riducono drasticamente le interferenze, eliminando fastidiosi ronzii sia in fase di riproduzione audio che di silenzio. Il rivestimento ed il materiale del cavo stesso è resistente e ben fatto, così da assicurare che il prodotto duri nel tempo. Possono essere usati per trasmettere il segnale audio a vari tipi di impianti HiFi, a patto che siano compatibili con i connettori RCA.

Prezzo Amazon: 59,52 euro

Boaacoustic BlackBerry

Boaacoustic BlackBerry è un cavo RCA per HiFi apprezzato soprattutto per la lunghezza che permette la connessione tra dispositivi in maniera comoda e facilitata, così come per la compatibilità allargata. Il Boaacoustic BlackBerry ha una lunghezza di 3 metri ed è prodotto con un occhio particolarmente accorto alla scelta dei materiali, i quali determinano una portata del segnale pulita e potente. Il cavo è semi-bilanciato BB-103, realizzato con struttura conduttrice interna in rame che sfrutta la tecnologia Oxygen Free Copper (OFC). Grazie alla schermatura composta da un foglio di alluminio e calza di rame stagnato, l’isolamento dalle interferenze è massimo. I connettori sono cavi jack da 3.5 mm a RCA, permettendo di collegare dispositivi quali smartphone, PC, tablet etc ed interfacciarli con l’impianto HiFi.

Prezzo Amazon: 79,99 euro

Audioquest Evergreen

Audioquest Evergreen è un cavo che si colloca nella fascia media a livello di valore di mercato: offre prestazioni e caratteristiche superiori che consentono di migliorare la resa sonora delle tue riproduzioni audio. Buona la scelta estetica dei 4 connettori RCA, i quali danno un tocco extra al prodotto. La compatibilità di questo modello è ampia: questo cavo infatti lavora egregiamente con proiettori, playstation, modem, router, scanner etc. L’isolamento realizzato in polietilene espanso riduce drasticamente le interferenze, mantenendo il segnale pulito e libero di fastidiosi ronzii o sibili. La lunghezza è di 0.6 metri pertanto si consiglia di considerare attentamente la distanza tra l’impianto e la sorgente.

Prezzo Amazon: 41,29 euro

Primewire

In una selezione alla ricerca del miglior cavo RCA HiFi c'è posto anche per il Primewire, cavo ben fatto con una buonissima lunghezza, che permette agilmente di connettere la sorgente audio con l’impianto HiFi. Questo cavo ha lunghezza di 5 metri e 4 connettori RCA dorati autoadattivi, per un inserimento facilitato e semplice. La compatibilità è universale e certificata con tutti i dispositivi che supportano l’interfaccia RCA audio. La fattura dei connettori garantisce una buona qualità dell’audio riducendo rumori di fondo e ronzii. Anche la trasmissione del segnale è forte e senza perdite. La doppia schermatura fornisce un suono cristallino, senza alcuna interferenza,così come il conduttore al 100% in rame si assicura che non vi siano perdite.

LinkinPerk Cavo audio RCA

Un altro prodotto che consigliamo è LinkinPerk Cavo audio RCA, un cavo stereo con doppio connettore RCA compatibile con tutti i dispositivi che usino questa interfaccia. Supporta sia la trasmissione audio digitale che quella analogica e questo lo distingue dai cavi tradizionali. Ha lunghezza di un metro e pertanto è sufficientemente pratico per gestire le distanze tra il dispositivo sorgente e quello di ricezione. I terminali placcati in oro 24K sono più resistenti alla corrosione, sopportando dunque maggiormente i ripetuti inserimenti.

Prezzo Amazon: 11,99 euro