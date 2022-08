Da ormai diversi anni a questa parte la stragrande maggioranza dei computer desktop e PC vengono venduti senza masterizzatore, a meno di particolari eccezioni, ma fortunatamente è possibile acquistare diversi modelli di masterizzatore DVD esterno con pochi click. Se per un motivo o per un altro hai necessità di questo accessorio per il tuo computer, all’interno di questo articolo ti mostreremo alcuni tra i migliori modelli di masterizzatore DVD esterno per soddisfare le tue personali esigenze.

Come puoi notare dall’indice sottostante abbiamo preso in considerazione 5 modelli differenti in ordine di prezzo crescente, dal più economico al più costoso; qualunque sia la tua scelta sappi che anche il masterizzatore più economico ti offre la possibilità di salvare qualunque tipologia di file su supporti ottici, senza perdite di tempo o inutili complicazioni.

Antika, masterizzatore DVD esterno

Il masterizzatore DVD esterno di Antika dispone di tutte le caratteristiche per darti la possibilità di trasferire i tuoi file su supporto ottico senza complicazioni. Nonostante il prezzo molto economico, infatti, il masterizzatore è autoalimentato e dispone anche di particolari caratteristiche molto interessanti, tra cui: piedini in gomma antiscivolo, cavo USB integrato, pulsante di espulsione e un sistema di movimento veloce e affidabile. Il modello è plug & play ed è completamente compatibile con Windows e macOS: lo colleghi al PC e lo inizi a utilizzare senza perdere tempo a installare firmware e/o software esterni.

Benewy, masterizzatore DVD esterno

Salendo leggermente di prezzo, il modello di Benewy dispone di un design leggermente più raffinato e ricercato rispetto il masterizzatore soprastante. Anche in questo caso si tratta di una unità auto alimentata tramite il cavo USB integrato che, in questo caso, permette un trasferimento più rapido delle informazioni in quanto sfrutta la connettività USB 3.0. Compatibile con tutte le versioni di Windows, macOS e anche Linux, l’unità consuma poco, ha una forte capacità di correzione degli errori durante la fase di scrittura e dispone anche del supporto antishock per prevenire errori di incisione per colpa di urti esterni.

Masterizzatore DVD esterno

Questo modello di masterizzatore DVD dispone di un cavo USB Type-C per collegarlo ai computer portatili di ultima generazione, come i MacBook di Apple, e anche di cavo USB 3.0 per i notebook e computer desktop “standard”. Completamente autoalimentato, come del resto lo sono tutti i modelli presenti in questa guida, il masterizzatore dispone anche di 2 porte USB 3.0 esterne, 1 porta micro USB e uno slot per schede SD/TF. È compatibile con ogni sistema operativo, consuma poco e monta un sistema antishock per evitare errori di scrittura per colpa di urti accidentali.

Lorisoke, masterizzatore DVD esterno

Il masterizzatore DVD esterno di Lorisoke ti offre la comodità di poter sfruttare numerose funzionalità aggiuntive grazie alle numerose porte I/O di cui dispone. Oltre a masterizzare i tuoi DVD per effettuare il backup dei file più importanti, il masterizzatore esterno è anche un lettore di pennette USB, schede di memoria e molto altro. Come puoi notare nell’immagine soprastante, infatti, nel case è inclusa 1 porta USB 3.0, 3 porte USB 2.0, 1 slot per schede TF, 1 slot per schede SD e 1 porta USB Type-C. Anche in questo caso il masterizzatore DVD è auto alimentato ed è perfettamente compatibile con i sistemi operativi più popolari.

Verbatim, masterizzatore DVD esterno

Chiudiamo la selezione dei migliori masterizzatori DVD esterni con il modello realizzato da Verbatim, uno dei brand più acclamati e con maggiore esperienza in questo settore. Il punto di forza di questo modello, oltre alle funzioni di masterizzazione con elevata correzione di errori in fase di scrittura, è il design compatto e leggero che lo rende poco più ingombrante della custodia di un DVD. Ideale per essere utilizzato con computer portatili e ultrabook, il masterizzatore DVD è auto alimentato e ti arriva a casa con l’applicazione Nero Burn inclusa.

