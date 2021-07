Esistono tantissimi modelli di macchine del caffè con capsule: queste sono dei contenitori rigidi che vengono forati da un meccanismo interno alla macchina per consentire il passaggio dell’acqua e contengono tra i 5 e i 6 grammi di caffè in polvere, realizzati in alluminio oppure in plastica. Per questo noi della redazione abbiamo selezionato per te i migliori modelli in base a prezzo, caratteristiche necessarie per darti un buon caffè.

Vediamo quali sono.

De' Longhi EN 85.L

De' Longhi EN 85.L: questa macchina del caffè utilizza una pompa ad alta pressione per preparare una tazza di caffè espresso e caffè lungo, a seconda dei gusti. Possiede anche 2 ricette programmabili: un tasto per l'espresso ed uno per quello lungo. Con la funzione energy saving: dopo 3 minuti dall'ultimo utilizzo entra in modalità eco, mentre dopo 9 minuti si spegnerà automaticamente al fine di risparmiare energia.

Disponibile in 4 colori.

Lavazza a Modo Mio Idola

Lavazza a Modo Mio Idola: dotata di display interattivo con riscontro sonoro, è molto silenziosa, infatti ha solo 43 dB in erogazione. Ampia scelta di caffè: 4 selezioni. Se vai di fretta nessun problema, ha un tempo di riscaldamento basso, solo 28 secondi e dopo 9 minuti si spegne automaticamente.

Ti darà dei segnali di allarme quando hai necessità di decalcificazione, mancanza acqua, cassetto pieno.

Bialetti Gioia

Bialetti Gioia: è una macchina molto piccola, perfetta per ogni cucina, visto che è disponibile in diversi colori da abbinare ai mobili. E' automatica, puoi scegliere il tuo caffè lungo o corto grazie al Flow Meter e il cassettino che può contenere fino a 8 capsule.

CHULUX

CHULUX: è facile da usare e da pulire ed è compatibile con la maggior parte delle capsule. Basta attendere 3 minuti per goderti il tuo delizioso caffè. Il serbatoio dell'acqua è realizzato in materiale sicuro privo di BPA, per poter preparare il caffè in modo sicuro.

De'Longhi Nespresso Inissia

De'Longhi Nespresso Inissia: ha un sistema di riscaldamento Thermoblock, infatti è pronta in soli 25 secondi ed ha uno spegnimento automatico dopo 9 minuti.

Grazie al flow stop la quantità di caffè automatica è programmabile, funzione per i più pigri.

Il serbatoio dell’acqua removibile è da 0,7 L.