La migliore zanzariera elettrica è fondamentale da avere in casa o in ufficio, per eliminare le fastidiose zanzare e insetti.

Le zanzariere a differenza dell’insetticida, sono prive di sostanze chimiche perché utilizzano una lampadina UV o ultravioletta progettata per fulminare le zanzare, senza produrre alcun odore, proteggendo te e bambini. Vediamo in questa guida i migliori modelli scelti per te.

K KEMPER GROUP

K KEMPER GROUP: lampada insetticida con interruttore integrato, zanzariera a scarica elettrica da 3000 V dotato di 2 lampade attiniche da 10W. La comoda catena di sospensione permette di appendere gli elettro insetticidi Zap. Grazie ai pratici cassetti estraibili in dotazione, la pulizia risulta facile e veloce.

YUNLIGHTS

YUNLIGHTS: dotato di lampada anti-zanzara e lampadine UV da 20W, emette una lunghezza d'onda di 365nm attira tutti i fastidiosi insetti volanti, per poi catturarli e ucciderli subito dalla potente rete di 2000 V ad alta tensione. La lampada anti-zanzara è stata progettata per funzionare in 4 direzioni, le direzioni a 360 ° attirano gli insetti.

EastPoint

EastPoint: è possibile collegare il prodotto con un adattatore, una power bank, un computer o qualsiasi dispositivo con una porta USB. Dimensioni piccole, è comodo da usare sempre e ovunque.

Questo insetticida elettronico USB plug-in è completamente innocuo, ecologico, non tossico, sicuro al 100% per bambini, donne incinte, famiglia e animali domestici senza radiazioni. E' progettato con un vassoio rimovibile sul fondo del dispositivo per raccogliere gli insetti morti.

Sunnila

Sunnila: è progettato per attirare e uccidere una vasta gamma di insetti volanti, utilizzare una luce ultravioletta da 18W attira zanzare, mosche, ecc. Li elimina istantaneamente non appena entrano in contatto con la griglia di carica elettrica. Realizzato in materiale ignifugo e ABS, odore non irritante, non tossico e innocuo per l'uomo, solo l'effetto della corrente, che fulmina le zanzare al contatto. Design impermeabile unico, può essere utilizzato all'interno e all'esterno.

Qxmcov

Qxmcov: composta da un tubo fluorescente UVA di alta qualità da 4 W e una rete elettrica da 1000 V. Comodo e semplice da usare, posizionarlo su un tavolo, sul pavimento o appenderlo alla parete o al soffitto tramite la maniglia.