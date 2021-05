Tra i prodotti di fascia alta, un TV OLED è molto probabilmente l’oggetto del desiderio più ambito tra tutti gli appassionati di TV, cinema e gaming.

Un TV OLED salta all’occhio non soltanto per il suo design ultrasottile come nessun altro, ma propone una tecnologia unica che, opportunamente calibrata, può esaltare al massimo l’esperienza di visione, tanto da renderla fedelissima, per fotografia e resa audio, alle intenzioni originali dei produttori di film e serie TV.

Se avete intenzione di acquistare un TV OLED, e soprattutto se avete il budget per farlo, allora questa guida vi fornirà in maniera semplice e chiara tutti gli elementi per effettuare l’acquisto più adatto alle vostre esigenze.

LG OLED55B9PLA

La Tv LG OLED55B9PLAè dotata di processore di ultima generazione e di tutte le prestazioni che ci si può aspettare da un TV OLED, a un prezzo veramente interessante.

Il nero perfetto e gli straordinari contrasti di questo TV OLED sono supportati da una qualità audio cinematografica grazie a Dolby Vision e Dolby Atmos, vale a dire immagini in HDR e suoni da cinema.

I TV OLED LG sono dotati di Intelligenza Artificiale fornita da Google Assistant e Amazon Alexa, che renderanno l’esperienza di utilizzo semplice e intuitiva.

Panasonic TX-65GZ950E

La Panasonic TX-65GZ950E: uno Smart TV di fascia alta e non proprio economico, per chi desidera uno schermo di grandi dimensioni e di ottima qualità.

La precisione di immagine, i colori stupefacenti e l’elaborazione del processore HCX PRO sono il grande punto di forza di questo TV OLED, che può vantare anche una sezione audio di qualità eccellente.

Sony KD-55AG9 /h2>

Sony KD-55AG9 :è un TV OLED 4K che assicura neri, contrasto e colori senza pari, nonché un’assoluta fedeltà di riproduzione delle immagini e dei suoni com’erano nelle intenzioni del filmmaker.

Il processore d’immagine X1 Ultimate rileva centinaia di oggetti differenti e ottimizza luminosità, dettagli e colori in maniera intelligente per garantire nitidezza, luminosità e realismo incredibili.

Dotato di sistema operativo Android TV, semplice e intuitivo, questo Smart TV vanta anche una potente uscita audio.

Philips 65OLED754

Philips 65OLED754:è una tv OLED da 65 pollici dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per chi desidera uno schermo OLED di grandi dimensioni ma ad un prezzo relativamente abbordabile.Il processore Philips P5 garantisce immagini perfette da qualsiasi sorgente, mentre l’audio risulta brillante e dettagliato grazie a woofer e tweeter integrati.

Come altri TV Philips di fascia superiore, anche questo TV OLED è dotato di Ambilight, un sistema di LED intelligenti posizionati lungo i bordi del pannello che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e le altre superfici della stanza, in tempo reale, per un’illuminazione ambientale perfettamente sincronizzata.

Hisense H55O8BE

Hisense H55O8BE:è senz’altro tra i TV OLED da 55 pollici più economici presenti sul mercato. Oltre al prezzo, colpisce il telaio metallico ultrasottile e quasi invisibile che racchiude il pannello con una cornice senza bordi.

Lo schermo di questo TV OLED garantisce ovviamente neri profondi e intensi, colori ricchi e vibranti, con ampio angolo di visione.

In generale il comparto video è di ottima qualità con tecnologia Dolby Vision HDR e Wide Colour Gamut, coadiuvata dal comparto audio Dolby Atmos, per un’esperienza di visione coinvolgente ed emozionante.

A tutt’oggi, l’Hisense H55O8BE risulta essere l’unico TV OLED di Hisense acquistabile sul mercato, dal momento che, come accennato più sopra, il colosso cinese ha deciso di uscire definitivamente dal mercato degli OLED.