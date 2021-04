La telecamera wireless è utile per chi vuole avere un impianto di monitoraggio della propria abitazione o di un negozio, in completa libertà controllando quello che sta accadendo tramite smartphone. Questi prodotti sono molto utili perché è possibile controllare in qualsiasi momento l’interno o l’esterno delle proprie mura domestiche senza dover per forza trovarsi nei paraggi. Le migliori telecamere di videosorveglianza esterne sono resistenti all’acqua e permettono l’utilizzo con condizioni atmosferiche anche non favorevoli. In questa guida metteremo a confronto i modelli disponibili sul mercato e potrete quindi stabilire quale prodotto è più adatto alle proprie esigenze.

Ezviz ezTube

Ezviz ezTube essendo una telecamera da esterno, è dotata di certificazione IP66 che garantisce la piena protezione da polvere e acqua. È dotata anche di audio bidirezionale per mettersi in contatto con le persone che si trovano in casa. Grazie alla qualità del FullHD e al sensore a raggi infrarossi è possibile registrare anche in notturna fino a 30 metri di distanza in modo chiaro e nitido. Questa telecamera wi-fi esterno ha una potente sirena da 100 decibel ed un flash accecante che fanno scappare il malintenzionato di turno a gambe levate. Ad ogni movimento anomalo verrà mandata una notifica all’app in tempo reale tramite connessione ad internet. Questa Ezviz ezTube resiste anche alle temperature più rigide sia negative che positive. Infine, supporta una scheda di memoria microSD da massimo 128GB che è acquistabile a parte. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

Ezviz CTQ3W

Ezviz CTQ3W è dotata di una fotocamera capace di registrare video in HD fino a 720p come risoluzione. Grazie ai LED infrarossi è possibile vedere anche di notte fino a 30 metri di distanza. Come la maggior parte di telecamere da esterno, anche questa CTQ3W di Ezviz è impermeabile all’acqua e resistente alla polvere e alle condizioni atmosferiche più avverse, grazie alla certificazione IP66. Compatibile coi più comuni sistemi di Smart Home come Alexa, Google Assistant e IFTTT.

S3VC HD

S3VC HD ha una videocamera da 5 Megapixel che permette di registrare video in risoluzione 2560×1920. La S3VC è dotata di ben 36 LED ad infrarossi che permettono di vedere al buio fino a 20 metri di distanza senza alcun problema di nitidezza. È dotata come tutte le videocamere da esterno di certificazione IP66 che permette di utilizzarla senza alcun problema anche con condizioni del meteo non favorevoli. È possibile tramite app monitorare 24 ore su 24 ciò che accade all’esterno della propria abitazione anche se ci si trova distanti.

Anche questa S3VC come le altre possiede l’audio a due vie che permette di comunicare senza problemi con chi amiamo di più.

Fredi HD

Fredi HD è facile da installare infatti, basterà semplicemente collegarla con un cavo Ethernet e inizierà a funzionare. Questa Fredi HD si differenzia dalle altre per avere una certificazione IP65 anche se in termini di usabilità non cambia assolutamente nulla perché si adatta benissimo anche alle condizioni meno favorevoli. La Fredi HD è dotata di audio bidirezionale che permette di comunicare con la propria famiglia in modo semplice e sicuro anche quando non ci si trova a casa fisicamente. Questa telecamera wifi esterno supporta solo il WI-FI a 2,4 GHz e non quello a 5. Inoltre, grazie ai 10 LED ad infrarossi e al video in FullHD è possibile vedere anche quando il sole tramonta ad una distanza massima di 10 metri.