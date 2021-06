I motivi principali che portano a scegliere questo tipo di illuminazione sono la durata significativa, la resistenza agli urti, la grandissima flessibilità e come detto, la facilità di adattamento ed installazione praticamente ovunque.

In questa guida andiamo a vedere quali sono le migliori strisce led da acquistare, con caratteristiche e prezzi.

Striscia led Philips HUE

Striscia led Philips HUE :è senza dubbio una delle migliori strisce led e più performanti.

Si tratta di una striscia di 2 metri, estendibile fino a 10. La classe di efficienza energetica A ottimizzerà il consumo energetico e ridurrà l’impatto ambientale. L’alimentazione è via cavo e la potenza è di 20 watt. La potenza luminosa è di 1600 lumen, pertanto stiamo parlando di una sorgente che illumina parecchio.

Questo modello offre una colorazione bianca standard, così come RGB. Con 16 milioni di colori, non avrete alcun problema a dare il massimo sfogo alla vostra creatività. Acquistando il bridge Philips Hue (non incluso) potrete gestire direttamente tutto da smartphone o tablet: cambio di colori, attenuazione e modulazione.

Striscia led Olafus 15M

Striscia led Olafus 15M:è un prodotto professionale, di alta qualità costruttiva ed affidabilità, adatta per creare giochi di colori ed illuminazione in spazi aperti e chiusi. La lunghezza è notevole, pertanto sarà possibile coprire uno spazio cospicuo con un solo acquisto.

Stiamo infatti parlando di 15 metri di striscia led. Il numero di luci presenti è 450 e la potenza è di 450 watt. L’alimentazione è via cavo. Con 16 milioni di colori e regolazione di intensità e luminosità, potrete praticamente creare l’atmosfera che più vi piace e cambiarla ogni qualvolta vogliate qualcosa di diverso.

ISUDA Striscia LED 15M

ISUDA Striscia LED 15M:modello da 15 metri e varie altre funzioni di controllo e modulazione le quali lo rendono adatto per uso domestico o per animazione, feste etc. La ISUDA Striscia LED 15M è tutto questo ed altro.

La modalità RGB a 20 colori e 21 modalità vi permetterà di trovare sempre la giusta illuminazione per ogni atmosfera. Grazie all’app Happylighting-Life with Smart è possibile controllare tutto dal vostro cellulare, senza dover considerare nessun telecomando.

La modalità musica sincronizza l’illuminazione e la modulazione della striscia, rendendo qualunque situazione, sia essa una festa, assistere ad un film o altro, la più coinvolgente possibile.

Ksipze Striscia Led 10M

Ksipze Striscia Led 10M ha una lunghezza di 10 metri e permette di illuminare uno segmento di dimensioni significative, ad un prezzo decisamente interessante.

Il telecomando a 44 tasti permette un grandissimo numero di combinazioni. Non avrete dunque alcun problema nel trovare la giusta illuminazione, colorazione e modulazione a seconda della situazione e dell’atmosfera che volete creare. I colori a disposizione sono 20, le modalità di illuminazione 8 e le opzioni fai-da-te 6.

L’installazione è facilissima, grazie all’adesivo pratico e rapido. La flessibilità della striscia le permetterà di adattarsi a qualunque superficie e forma, anche quelle più complesse.