Le stazioni meteo con sensore esterno si stanno diffondendo abbastanza nelle abitazioni private, sia per avere delle informazioni più dettagliate sulle condizioni meteorologiche della propria zona, sia per la possibilità di contribuire alla compilazione di mappe dettagliate unendosi a comunità come Weather Underground e Weathercloud. Abbiamo scelto quelle che reputiamo le migliori stazioni meteo, tutte con sensore esterno wireless, ed alcune con connettività WiFi per condividere i dati ed accedervi tramite smartphone.

Stazione Meteo Netatmo

Probabilmente la stazione meteo con sensore esterno più diffusa, la Netatmo NWS01 analizza in tempo reale tutta una serie di parametri atmosferici e ambientali, che possono essere consultati in qualsiasi momento dallo smartphone, anche da remoto. Possiamo configurare degli avvisi al raggiungimento di soglie, analizzare il passato e stimare quello che sarà il futuro in base anche alle previsioni meteo settimanali, creare degli automatismi ad esempio con un termostato intelligente Netatmo. Possibile anche ricevere consigli come, ad esempio, di aprire le finestre, in base alle condizioni interne ed esterne. Disponibili poi ulteriori accessori per la misura delle precipitazioni e del vento, oltre alla possibilità di unirsi alla comunità Netatmo Weathermap per la condivisione dei dati.

National Geographic WiFi 7 in 1

Anche National Geographic propone una stazione meteo con sensore esterno 7 in 1, in grado di misurare vento, umidità, temperatura, precipitazioni, luminosità e intensità dei raggi ultravioletti, e di consultarli da remoto grazie alla connettività WiFi. Il wireless ci permette anche di condividere i dati meteo con app terze. Possiamo poi impostare degli allarmi su specifiche condizioni atmosferiche e consultare altri dati come ad esempio quelli sulle fasi lunari.

Stazione Meteo Sainlogic Profi

Completa anche la stazione meteo con sensore esterno di Sainlogic, che permette di misurare tutti i parametri come temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, precipitazioni e radiazioni solari, collegandosi grazie al WiFi alla più grande rete di stazioni meteorologiche personali, Weather Underground. Disponibili anche qui allarmi e notifiche, oltre ad una visualizzazione con colori diversi sul display del modulo interno.

Stazione Meteo Bresser WiFi 4 in 1

Una soluzione decisamente più economica è quella di Bresser, che comprende un sensore 4 in 1 capace di misurare temperatura, umidità, intensità della luce e valore UV, mostrando i dati sul display a colori dell’unità interna. Compatibile con le app terze per la condivisione dei parametri atmosferici e l’accesso da remoto.

Hama Color Edge

Una soluzione entry-level, priva di connessione WiFi per la condivisione dei dati e l’accesso da remoto, è quella proposta da Hama. Composta sempre da un sensore esterno e da una unità interna, con display a colori, Hama Color Edge è una stazione meteo in grado di misurare i parametri principali sia interni che esterni, e di visualizzarli con una grafica gradevole sul display, integrandole con le previsioni meteo per la propria zona.

