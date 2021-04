Trova in questa guida la smart tv 32 pollici più adatta a te, scegli in base a caratteristiche e funzioni e acquistala al miglior prezzo disponibile.

Le migliori smart tv 32 pollici, che si rivelano un prodotto eccellente se avete bisogno di una seconda tv o se volete installarla in uno spazio che non consente la presenza di una smart tv di maggiori dimensioni.

Ma vediamo nel dettaglio i migliori prodotti selezionati per te.

Samsung T5370

Samsung T5370 è un modello dotato di High Dynamic Range, un sistema che ottimizza la resa luminosa e bilancia chiari e scuri offrendo un’alta resa dei dettagli anche nelle scene più scure.

La smart tv Samsung 32 pollici è dotato di Amazon Alexa integrato ed è compatibile con Google Assistant: questa funzione ti consente di cambiare canale, regolare il volume e compiere una serie di funzioni base semplicemente impartendo comandi vocali. L’ampia compatibilità è completata dall’AirPlay 2 integrato e potrai quindi trasmettere in streaming contenuti dai tuoi dispositivi Apple, siano essi MacBook, iPhone o iPad.

Xiaomi Mi Smart TV 4A

Xiaomi Mi Smart TV 4A ha un telecomando Bluetooth ed è dotato di Google Assistant, inoltre grazie a un microfono integrato consente operazioni come la scelta dei canali e la regolazione del volume.

È predisposto con i tasti Netflix e Prime Video sul telecomando, mentre un un triplo sintonizzatore HD integrato permette la ricezione della televisione via cavo (DVB-C), via satellite (DVB-S2) e terrestre (DVB-T2). Questa smart tv 32 pollici Android 9.0 garantisce rapidità nella ricezione dei comandi e ottima navigazione in rete nella ricerca di contenuti video delle principali piattaforme come Netflix, Prime Video, Rai Play o Youtube.

L’hardware si compone di ben 3 porte HDMI, la porta Ethernet per il collegamento via cavo col modem router, un’uscita cuffie e due porte USB 2.0. In alternativa è possibile anche collegare la smart TV Xiaomi alla Rete tramite il Wifi. Buona la configurazione audio, grazie al sistema DTS-HD e Dolby Audio.

Sharp Aquos LC-32BC5E

Sharp Aquos LC-32BC5E dotata di schermo LED con risoluzione HD 1366 x 768 pixel e di suono Harman Kardon, capace di sviluppare una buona potenza al riparo da fastidiose distorsioni. La presenza del sistema DTS inoltre è capace di ricreare l’effetto surround, molto apprezzato nella visione dei film.

La smart tv Sharp si collega alla rete internet in WiFi e consente, tramite il portale Aquos Net+, di visualizzare i contenuti on line disponibili, di cercarne di nuovi e di accedere ai canali digitali, a Netflix o a Prime Video con pochi semplici comandi.

Buona la dotazione hardware, che comprende ben 3 porte HDMI e 2 porte USB. Il prezzo di questa smart tv 32 pollici e l’affidabilità del marchio posizionano questa smart tv tra le migliori disponibili.

LG 32LK6200PLA

LG 32LK6200PLA è una smart TV con connessione a internet tramite WiFi o cavo, e dotata di uno schermo LED con risoluzione Full HD 1080p che assicura un’esperienza visiva e una qualità dell’immagine piuttosto alta.

La funzione Dynamic Color rende sei colori (incluso l’RGB) nitidi e intensi al limite dell’originale. Eccellente l’audio, 32W di uscita complessiva, quasi sorprendente per potenza rispetto alle dimensioni della tv. Uno dei punti di forza di questa smart tv 32 pollici LG è però il software WebOS 4 in dotazione, che rende facile utilizzare le app delle varie piattaforme web, come Timvision, Netflix e Amazon Prime Video. Il telecomando standard non è dotato di controllo vocale.

Sony KDL-32WD759

Sony KDL-32WD759, è full HD e dotata di schermo LCD con retroilluminazione LED, con X-Reality PRO, Motionflow e X-Protection PRO, che assicurano una qualità dell’immagine e del colore davvero difficile da eguagliare.

La connettività alla rete internet della smart tv 32 pollici consente di navigare online per guardare film e canali video come YouTube, Netflix, Dazn o Prime Video di Amazon. Il WiFi integrato consente inoltre di riprodurre intrattenimento in streaming dalla rete domestica wireless senza cavi ingombranti.

AKAI TV AKTV3227H

AKAI TV AKTV3227H è un televisore con schermo LED e risoluzione HD, un po’ bassa per gli standard attuali ma dalla buona qualità dell’immagine e dalla grande affidabilità. È dotata di sistema operativo Android che garantisce un’elaborazione fluida dei comandi e delle scelte su piattaforma web, grazie anche alla connessione WiFi molto affidabile.

Tra le porte hardware segnaliamo la presenza di 2 HDMI, presa antenna e presa Sat. Audio e telecomando in dotazione di qualità standard ma questa smart tv Akai 32 pollici è senza alcun dubbio un buon dispositivo di riserva a un prezzo molto basso.