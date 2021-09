Le sigarette elettroniche sono dei dispositivi che sono stati progettati con il preciso scopo di simulare e sostituire l'esperienza del fumo con la sigaretta convenzionale.

Questi dispositivi, permettono di ridurre, la produzione di sostanze durante l'incenerimento del tabacco.

Il loro aspetto è stato studiato nei mini-dettagli per essere il più simile possibile a quello della sigaretta, o del sigaro, tradizionale, questo per avere con essi una somiglianza ancora maggiore.

La tecnologia che è contenuta al loro interno varia, in base al modello che si è scelto: al giorno d’oggi, infatti, sono disponibili i modelli a vaporizzazione ed incenerimento. Ecco perché abbiamo stilato questa guida, per orientarti nella scelta tra i vari prodotti in commercio.

Vediamo quali sono, tenendo conto della tecnologia adottata, che permette di scegliere la quantità di nicotina che si desidera fumare, con attenzione alla salute, e del prezzo.

Glo Hyper+

Glo Hyper+ è una sigaretta elettronica che sfrutta la tecnologia di riscaldamento del tabacco, modalità che permette la sostanziale riduzione della produzione delle sostanze cancerogene durante la produzione dello stesso. Le caratteristiche di questo modello sono molto interessanti: utilizza la tecnologia a riscaldamento del tabacco, riduce l'odore prodotto rispetto alle sigarette convenzionali, ha una totale assenza di cenere, autonomia di 20 sessioni di utilizzo con una sola ricarica, aumento della durata della sessione di utilizzo, ossia 4 minuti in modalità standard, e 3 minuti nella modalità Boost.

Molto interessante è inoltre la durata della batteria, che consente un utilizzo continuativo senza alcuna ricarica che può raggiungere le 20 sessioni.

Il design particolarmente ergonomico, consente un utilizzo confortevole anche nelle sessioni prolungate; molto belli ed eleganti sono anche i colori disponibili, che aumentano la possibilità di scelta.

Gent 80w

Questa è una sigaretta elettronica con tecnologia a svapo. A differenza del modello precedente, si basa sulla vaporizzazione di un liquido, e non sul riscaldamento del tabacco. I vantaggi sono molteplici, e consentono di abbattere, anche significativamente, il rischio legato al fumo. Le caratteristiche di questo modello sono: batteria integrata di 2200mAh, ricaricabile mediante utilizzo di caricabatterie USB, regolazione della potenza relativa tra 7W e 80W,facile da trasportare e utilizzare, protezioni contro l'uso eccessivo.

La sigaretta elettronica Gent 80W, viene venduta all'interno di una scatola contenente un kit di utilizzo completo. Al uno interno infatti possiamo trovare non solo il cavo per la ricarica e la bocchetta di utilizzo, ma anche, il cavo USB per la ricarica.

Sopra la porta USB per la ricarica, sono disposti, sempre nella plancia di comando, i due tasti per la regolazione della potenza sviluppata dalla stessa: tramite questo tasto è infatti possibile regolare questo parametro, gestendo alla perfezione l'erogazione del vapore.

La cartucce sono poste in corrispondenza dell'atomizzatore.

La funzione di questo dispositivo è quello senza dubbio di regalare una esperienza di fumo pari, o addirittura superiore, a quella fatta con la sigaretta convenzionale.

Just Fog Q16

Just Fog Q16 è una sigaretta elettronica che sfrutta la tecnologia a vaporizzazione. Le sue caratteristiche principali: atomizzatore in vetro pyrex con una capacità di 1.9 ml, capacità complessiva della batteria di 900mAh, batteria ricaricabile mediante l'utilizzo di un cavetto USB incluso, possibilità di dettaglio della tensione su 8 livelli.

Dal punto di vista del design, infatti, essa si presenta con una forma tubolare, facilmente impugnabile, realizzata in plastica, che contiene, al suo interno, la batteria e l'atomizzatore, necessari a vaporizzare la soluzione liquida contenuta nel serbatoio.

Poco sotto all'imboccatura, è possibile trovare il serbatoio nel quale è contenuta la soluzione da vaporizzare.

La gestione intelligente della batteria da 900 mAh, consente di aumentare, le sessioni di utilizzo disponibili.

Disponibile in numerose altre colorazioni, come l'argento e il rosa.

Justfog Minifit

La sigaretta elettronica Justfog Minifit Max 650 mAh è una sigaretta elettronica che, come molti dei prodotti della casa Justfog, sfrutta la tecnologia della vaporizzazione. Le specifiche tecniche di questo prodotto molto interessanti: batteria con una capienza di 650 mAh, capacità di poi da 1.5 ml, resistenza pod da 1,6 ohm, cavo USB per la ricarica della batteria, indicatore della carica della batteria. Questo prodotto si contraddistingue per delle specifiche tecniche particolarmente interessanti, infatti il corpo del prodotto è stato realizzato in una plastica robusta.

Dal punto di vista estetico, possiamo notare nella sua parte anteriore la presenza dei tre discreti led di stato, che vanno ad indicare il livello di carica delle batterie integrate e, proseguendo verso l'alto, possiamo individuare il comando che avvia ed attiva l'atomizzatore.

Con questo prodotto Justfog è riuscita ad unire il piacere del fumo alle dimensioni compatte e ridotte che sono caratteristiche delle sigarette convenzionali, assicurando una esperienza di utilizzo ottima.

FOG 1

La sigaretta elettronica FOG 1 è senza dubbio una sigaretta di fascia premium, che si contraddistingue per una notevole minuzia di dettagli nella sua realizzazione e nella progettazione, ma non solo. Grande attenzione è stata posta anche nella creazione delle specifiche tecniche: capacità del serbatoio integrato da 1.99 ml, materiale del serbatoio in pyrex, batteria integrata con una durata particolarmente lunga, ed una capacità di 1500 mAh, modello compatibile con le resistenze Justfog da 0.5 e 0.8 Ohm.

Il design a cilindro inoltre, permette di semplificare anche in modo significativo la presa del prodotto, e ne semplifica l'uso anche in mobilità. Sempre sul corpo batteria possiamo osservare la presenza del pulsante di attivazione dell'atomizzatore e del led di stato, che ne indica l'accensione o lo spegnimento appunto.

Subito sotto al serbatoio sono dislocati i tre led che indicano l'autonomia della batteria, e suggeriscono dunque il momento migliore per la ricarica.