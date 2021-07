Le migliori sedie da gaming scelte dalla nostra redazione, per orientare la tua scelta verso modelli che garantiscano una buona seduta, soprattutto se passi diverse ore davanti alla tua consolle. Modelli al miglior prezzo, ma anche dal design con carattere.

Vediamo quali.

Sedia GTPLAYER

Sedia GTPLAYER: modello racing comodo e avvolgente, realizzato per poter durare a lungo. Lo schienale è reclinabile fino a 150° e la seduta è fatta con pelle sintetica di alta qualità, le ruote invece in nylon sono il vero punto di forza, in grado di scivolare facilmente su qualunque superficie senza lasciare graffi. Ha il telaio in acciaio monopezzo.

Sedia Oversteel ULTIMET

Sedia Oversteel ULTIMET : questa sedia è dotata di un design ergonomico avanzato ed è realizzata in finta pelle di alta qualità e schiuma ad alta densità. I cuscini lombari e per il collo ti forniscono un ottimo supporto. I braccioli sono regolabili in verticale e sempre perfetti. Lo schienale è reclinabile a 180° ed è dotato di un meccanismo di bilanciamento alla base per una maggiore sicurezza.

Sedia Robas Lund DX Racer1

Sedia Robas Lund DX Racer1: aspetto sportivo e materiali di alta qualità caratterizzano questo modello. Ha una vestibilità ergonomica e si adatta alle vostre esigenze personali. Lo schienale è inclinabile fino a 135° e la seduta dispone di una funzione basculante.

Sedia Gaming Hbada

Sedia Gaming Hbada: il design ergonomico dello schienale fornisce supporto per la vita e la colonna vertebrale e riduce il mal di schiena. La sedia da gioco ha un carico massimo di 150 kg. Il poggiatesta regolabile e i cuscinetti lombari servono a sostenere comodamente la colonna cervicale e lombare.

Sedia TRESKO

Sedia TRESKO: questa sedia ha il poggiatesta integrato, dispone di 2 braccioli imbottiti e curvi, ed è ottima la regolazione in altezza variabile del sedile fino a 10 cm. Lo schienale può essere regolato rapidamente ed ha la base flessibile con 5 ruoli di sicurezza.

Diversi colori disponibili, è un buon prodotto.