Se state ristrutturando l’appartamento o semplicemente volete dare un tocco di novità ad una stanza potete pensare di installare delle nuove plafoniere smart da soffitto, così da non dover pensare a lampadine da cambiare e allo stesso tempo poter usufruire dei vantaggi in termini di funzionalità: dalla connessione agli assistenti vocali alla possibilità di cambiare colore o temperatura del bianco, una plafoniera smart vi dà molte opportunità di personalizzazione. Vediamo quindi quali sono le migliori che potete acquistare subito.

Philips Hue plafoniera smart Being

Quando si parla di illuminazione smart non si può non pensare a Philips Hue, e anche per quanto riguarda le plafoniere proposte dall’azienda abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: fra modelli pensati per la cucina o per il bagno, e modelli di design più curato perfetti anche per saloni e camere da letto, una plafoniera Philips Hue è sicuramente una scelta ottimale. Fra i tanti modelli segnaliamo ad esempio Being, con un elegante profilo nero e luci white ambiance per scegliere in ogni momento la giusta tonalità ed intensità di luce.

Philips Hue White & Color Centris

Una soluzione perfetta per il salotto e sempre proposta da Philips Hue è Centris, che combina una plafoniera a profilo lineare con una coppia di faretti orientabili, per dare luce ad una zona specifica della stanza o evidenziare un quadro. Disponibile anche in versione con 3 o 4 faretti, Centris può assumere 16 milioni di colori oltre alle varie temperature del bianco, e come tutti i prodotti Hue è compatibile con Alexa, Assistente Google e Siri.

Yeelight Galaxy 480

Sicuramente adatta alla camera da letto, la plafoniera smart a LED Galaxy 480 di Yeelight ha un profilo elegante e la possibilità di regolare intensità e temperatura della luce bianca, così da creare l’atmosfera giusta per qualsiasi occasione. Dotata di connettività WiFi, può essere collegata a tutti gli assistenti vocali ed essere quindi controllata con la voce, anche da remoto. Disponibile sia in versione classica che in versione con effetto stelle, per un effetto ancora più suggestivo.

Plafoniera smart da soffitto Briloner

WiFi e possibilità di regolare intensità e temperatura anche per la plafoniera smart da soffitto Briloner, che con un profilo cromato dona un tocco di eleganza alla stanza. Per il controllo abbiamo la compatibilità con le app Tuya e Smart Life, fra le più diffuse nel settore della smart home, e di conseguenza possiamo associarle a qualsiasi assistente vocale e smart speaker abbiamo in casa.

Plafoniera smart da soffitto Halussoer

Adatta alla camera dei bambini, ma non solo, la plafoniera Halussoer combina una lampada da soffitto in grado di assumere 16 milioni di colori e con connettività WiFi, per un controllo da smartphone o con assistente vocale, ad un altoparlante Bluetooth per riprodurre la nostra musica preferita. Presente anche una funzione per effetti di luce a ritmo di musica.

