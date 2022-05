Le motoseghe elettriche uno strumento indispensabile per tutti i lavori da giardino: per potare arbusti e rami, tagliare legna e molte altre attività. Valutando il prodotto da acquistare è importante orientarsi verso modelli che risultino pratici ed immediati nell’utilizzo, prediligendo unità che richiedano poca manutenzione. Rispetto alle motoseghe a benzina, le motoseghe elettriche vanno incontro in maniera più efficace a tali esigenze, strizzando l’occhio ai “non professionisti” che quindi non dovranno avere particolari conoscenze tecniche prima di impugnare l’apparecchio. Ecco dunque i modelli più interessanti di motoseghe elettriche che abbiamo selezionato.

Motosega elettrica BLACK+DECKER ‎GKC1825L20-QW

Questo modello viene alimentato da una batteria al litio da 18V – 2.0 Ah, la cui ricarica avviene in appena 5 ore. La motosega elettrica si caratterizza per una lunghezza della barra pari a 25 cm, un serbatoio con capacità di 53 ml ed una velocità della catena che raggiunge i 3,5 m/s. Facile da maneggiare, con un peso di soli 3,1 kg, è in grado di tagliare fino a 220 rami con diametro 3,5 cm.

Motosega elettrica ALPINA ACS 180 E

L’unità prevede una barra di taglio da 35 cm ed un motore da 1800 W che assicura eccellenti performance anche grazie alla lubrificazione automatica della pompa dell’olio. La motosega è dotata di freno catena a doppia azione che può essere attivato manualmente o inerzialmente. L’alimentazione elettrica rende questo modello decisamente silenzioso. Manutenzione minima.

Motosega elettrica McCulloch CSE 1835

Con un peso di appena 4,1 kg (incluse catena e lama), un motore elettrico con potenza di 1.800 Watt ed una velocità della catena da 13,5 m/s, questa motosega è perfetta per lavorare nel giardino in maniera estremamente comoda ma senza dimenticare la sicurezza. Va poi sottolineato il tensionamento laterale della catena. Rapporto qualità prezzo ai massimo livelli.

Motosega elettrica Oregon ‎CS1400

Il modello in questione si distingue per un’alimentazione a filo che assicura bassa rumorosità, vibrazioni ridotte e zero emissioni. Sulla motosega elettrica di Oregon non manca il sistema di tensionamento senza attrezzi, la lubrificazione automatica delle barra guida e della catena. L’unità è in grado di lavorare ad una potenza di ben 15 ampere e 2400 watt.

Motosega elettrica Bakaji ‎97020

Bakaji propone una motosega elettrica con lama di lunghezza pari a 40 cm, potenza di 2400 Watt ed alimentazione a 220/240V – 50Hz. La catena lavora ad una velocità di 15m/s. Non mancano la pompa dell’olio automatica, il sistema di scarico della segatura ed il sistema di tensionamento facilitato della catena. A disposizione anche il doppio interruttore di sicurezza ed il freno meccanico.

Scegli il modello che preferisci tra le motoseghe elettriche di cui ti abbiamo parlato ed inizia a prenderti cura del tuo giardino nel miglior modo possibile.