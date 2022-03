Per chi è cresciuto prima dell’avvento del digitale la Polaroid è stata un pezzo di storia, che ci permetteva di scattare foto e averle immediatamente senza bisogno di portare il rullino a sviluppare da un fotografo. Oggi con le macchine fotografiche digitali e con gli smartphone tutto è più facile e abbiamo i nostri ricordi sempre dietro o nel cloud, ma il fascino delle istantanee può vivere ancora grazie a Polaroid ma non solo. Vediamo le migliori macchine fotografiche istantanee per scattare una foto ed averla subito fra le nostre mani.

Polaroid Now+

Iniziamo proprio da un modello Polaroid, che con la più recente Now+ si propone di riportare lo spirito delle macchinette che resero il brand (oggi proprietà di un’azienda polacca) negli anni 70 e 80. Essendo di base una macchina digitale possiamo liberare la nostra creatività con filtri, doppia esposizione e anche light painting, riuscendo così a scattare foto decisamente più d’impatto di quanto non potessimo fare in passato. Possiamo anche posizionare la fotocamera su un treppiede e gestirla dallo smartphone. E dopo lo scatto ecco la stampa su carta fotografica.

Polaroid Go

Leggera e compatta, la Polaroid Go è il modello più piccolo e pratico da portarsi sempre dietro. Lo specchietto riflettente permette di farsi dei selfie, mentre il supporto alla doppia esposizione rende ancora più creativi gli scatti. Anche le foto risultanti hanno un formato più piccolo rispetto a quelle della linea Now, mentre rimane invariata la semplicità d’uso.

Fujifilm Instax Mini 40

Con un design vintage rifinito con una texture nera che richiama la pelle ed inserti in metallo, la Instax Mini 40 prodotta da Fujifilm comprende tutti i sensori per l’esposizione automatica e la possibilità di scattare bellissime foto con un solo click. L’obiettivo telescopico presenta uno specchietto, utile per i selfie, e le foto risultanti, della dimensione di una carta di credito, escono dalla parte superiore in pochi secondi.

Fujifilm Instax Square SQ1

Progettata per scattare foto in formato quadrato, la Fujifilm Instax Square SQ1 mantiene dimensioni compatte e un design gradevole, con una comoda impugnatura laterale che risulta pratica anche in modalità selfie. Per i selfie non manca lo specchietto vicino all’obiettivo, mentre tutti i parametri relativi all’esposizione sono calcolati automaticamente dai sensori inclusi. L’uso è molto simile a quello delle macchinette classiche: punta, scatta e stampa, il tutto in meno di un minuto.

Kodak Printomatic

Anche Kodak propone una macchinetta fotografica istantanea, in particolare la Printomatic, disponibile in 7 colorazioni vivaci e adatte a qualsiasi persona. Le dimensioni sono veramente compatte, per poterla portare anche nel taschino della camicia, e le stampe con dimensione di circa 5x8cm escono su carta adesiva, così da poterle facilmente applicare in camera o su un album. La stampa si avvia subito dopo lo scatto, ma possiamo comunque continuare a scattare senza bisogno di aspettare.