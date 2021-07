In questa guida ti aiutiamo a scegliere una lampada solare per illuminare il tuo giardino, tenendo in considerazione prima di procedere all’acquisto i migliori modelli al prezzo più giusto.

La luce delle lampade solari è meno intensa perché si alimenta con il sole, ecco perché bisogna considerare i modelli migliori con questa funzione. Vediamo quali ti consigliamo.

Luce solare Kilponen

Luce solare Kilponen : questo modello ti offrirà tutta l’illuminazione di cui hai bisogno senza cavi. Possiede ben 3 modalità di programmazione intelligenti e un chip di gestione dell’energia per una maggiore efficienza energetica. La batteria al litio ricaricabile 2200 mAh garantisce una lunga durata. Riesce a riconvertire il 18% della luce che riceve dal suo pannello solare.

Lampada solare iPosible

Lampada solare iPosible: dotato di potenti luci solari per esterni che hanno una potenza di 1000 lm, grazie alle loro 100 lampadine a LED che garantiscono tutta la luce di cui hai bisogno. Avrai anche un angolo di illuminazione di 27 ° con un design grandangolare. Garantisce 8-10 ore di illuminazione con una ricarica di 12 ore.

Faretto CLY

Faretto CLY: ti offre un’illuminazione potente attraverso le sue 60 luci LED che la compongono e ti permette di illuminare gli spazi esterni con la luce bianca. Il suo funzionamento dipende interamente dall’energia solare.

Luce solare Viridi

Luce solare Viridi: è realizzata in plastica e acciaio Inossidabile, è una lampada molto resistente, impermeabile e consente alle luci solari di resistere a qualsiasi condizione meteorologica. Questa lampada da giardino con sensore di rilevamento crepuscolare, si carica durante le ore diurne e alla sera si accendono fornendo una luce calda (gialla). Ha bisogno solo di 6 ore per caricare completamente la batteria per poi durare circa 8-12 ore.

Venduto con 8 picchetti che servono a fissarle al terreno.

Luce solare JESLED

Luce solare JESLED: è dotata di 90 LED super brillanti che forniscono un'illuminazione eccellente. Questa lampada a led può essere compatibile con caricatore a energia solare e USB, ed è impermeabile. Senza necessità di cavi, è facile fissare le luci solari sul muro o in altri luoghi, con le viti fornite.