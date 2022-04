Che si tratti di una luce da tenere accesa tutta la notte per la stanza dei bambini, o di una luce con sensore per aiutarci ad illuminare la stanza quando ci svegliamo di notte, tutti abbiamo bisogno di una luce notturna da installare in alcuni punti strategici della casa. La scelta è molto ampia, con luci di ogni tipo e forma, a batteria o a 220V. Ne abbiamo scelte cinque, vediamo quali sono secondo noi le migliori.

Eufy Lumi

Eufy, marchio per la casa del gruppo Anker, propone la luce notturna Lumi, disponibile in una pratica confezione da 3 pezzi per posizionarle sulle scale, lungo il corridoio o in stanze diverse. Le luci Eufy Lumi hanno un sensore crepuscolare ed uno di movimento, così da accendersi solo quando gli passiamo vicino di notte, e spegnersi poi automaticamente dopo 15 secondi. Di giorno, invece, il sensore rileva la presenza di luce e non attiva i LED interni. Per il funzionamento abbiamo bisogno di 3 batterie AAA (mini stilo) mentre per il montaggio abbiamo già del forte adesivo 3M pre-installato oppure possiamo optare per un montaggio con le viti incluse in confezione.

Soaiy

Adatta invece per la stanza dei bambini o per qualsiasi angolo si voglia mantenere con una leggera luminosità, le luci notturne Soaiy si collegano direttamente alla presa elettrica e si attivano automaticamente al calare della luminosità, grazie al sensore crepuscolare integrato. Sono disponibili con tonalità di bianco caldo o di bianco freddo, e consumano veramente poca energia grazie all’utilizzo di LED ad alta efficienza. La confezione di vendita comprende 4 luci, così da poterle installare in diverse parti della casa.

Veiky

Molto pratiche invece le luci notturne di Veiky, che hanno una batteria da 500mAh al loro interno che può essere caricata con cavo micro USB usando qualsiasi caricabatteria o power bank. Il sensore crepuscolare integrato evita l’accensione nelle ore diurne, quando non necessario, mentre quello di movimento attiva la luce che rimane accesa per 15 secondi, così da permetterci di passare senza urtare alcun oggetto. Presente anche un selettore per mantenerla sempre spenta o sempre accesa, a seconda delle necessità. Per il montaggio possiamo usare l’adesivo 3M incluso o applicarle magneticamente a delle placchette metalliche, anch’esse incluse in confezione.

Suright

Molto versatile la soluzione di Suright, che propone una luce notturna ricaricabile con batteria da ben 2600mAh ricaricabile con cavo USB-C, in grado di assumere 7 diversi colori RGB o un gradevole bianco caldo, selezionabili con dei semplici touch sulla superficie. La lampada ha forma sferica, e può essere poggiata sul comodino o appesa grazie al gancio estraibile. Possiamo mantenerla sempre accesa, o impostare un timer di 30 o 60 minuti, sufficienti per addormentarsi e non consumare troppo la batteria. Utile anche in campeggio o per le serate in giardino.

One Fire

Idea invece completamente diversa per la luce notturna di One Fire, che proietta sul soffitto e sulle pareti della stanza luna, stelle e pianeti, per un’atmosfera particolarmente suggestiva e adatta alla stanza dei bambini. La lampada è ricaricabile con un cavo USB ed ha al suo interno una batteria da 1800mAh per una durata molto prolungata. Inoltre in confezione troviamo altre 5 pellicole, per sostituire la proiezione di stelle con fuochi d’artificio, animali, auguri di compleanno e altro.