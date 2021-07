Qui una guida sulle migliori lampade da scrivania per la tua casa, abbiamo confrontato i prezzi e le caratteristiche per scegliere la lampada più conveniente.

Lampada da tavolo Omeril

Lampada da tavolo Omeril: è una lampada con luce calda, a led, con sensore touch e 3 livelli di luminosità, ricaricabile. Offre 8 ore di funzionamento senza ricarica. Può essere alimentato da computer, power bank, porte USB. E' garantito un funzionamento di circa 50.000 ore, senza necessità di sostituzione della lampadina.

Lampada da tavolo Topelek

Lampada da tavolo Topelek: con efficienza energetica salva occhi, regolabile a 3 luminosità, sensibile al tocco. La lampada da tavolo ha un braccio flessibile a 180°, è facile da regolare e offre il miglior angolo di illuminazione. Alimentato facilmente con un cavo USB o un adattatore CA da utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.

Lampada da tavolo ‎IPosible

Lampada da tavolo ‎IPosible: offre un'interfaccia USB che può essere collegata a telefoni cellulari, computer, tablet, power bank, e altro e funge da dispositivo di trasmissione in tempo reale. Ha 4 modalità di illuminazione: la lettura, i tempi, la luce notturna, la modalità per il tempo libero, per non affaticare gli occhi.

Lampada da tavolo CSYY

Lampada da tavolo ‎Lighting ‎CSYY: ha un braccio oscillante lungo, flessibile e di forma girevole con tre punti regolabili. Dotati di lampada rotante a 360° e braccio in metallo regolabile a 270°, dove gli angoli sono liberamente regolabili. La lampada da scrivania a LED offre 10 diversi livelli di luminosità e 3 modalità di illuminazione.

Lampada da tavolo Grelae

Lampada da tavolo Grelae: ha un interruttore sensibile al tocco, che può darti 3 modalità di illuminazione: luce bianca, luce calda e luce bianca calda. Oltre ad essere utilizzato come lampada da scrivania, può essere utilizzato anche come portapenne e porta cellulare, per tenere la scrivania in ordine, soprattutto se è una postazione di studio. La luce da scrivania ha una batteria al litio da 4000 mAh integrata, il tempo di ricarica è di sole 4 ore e può essere utilizzata in modalità wireless da 4 a 20 ore.

Lampada da tavolo ‎Lighting EVER

Lampada da tavolo ‎Lighting EVER: ha un elegante corpo che offre uno stile raffinato che si adatta perfettamente ad arredamenti curati, soprattutto vintage. Viene fornito con un morsetto per risparmiare spazio sulla tua postazione. Dotato di portalampada E27 standard, è facile da sostituire una nuova lampadina.