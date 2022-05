Sono molte le occasioni in cui possiamo avere bisogno di una lampada a LED ricaricabile, occasioni in cui magari non abbiamo a disposizione l’elettricità come un weekend in campeggio, una serata all’aria aperta o un cambio ruota in orario notturno. Per tutte queste occasioni, e molte altre, abbiamo pensato a delle tipologie di prodotti che ci vengono incontro e ci illuminano nel modo migliore. Vediamo quali soluzioni potete prendere in considerazione.

SPORWAY

Con un pratico supporto che permette di poggiarla su una qualsiasi superficie, la lampada a LED ricaricabile SPORWAY ha al suo interno una batteria da 2200mAh e ben 7 modalità diverse di luce. Orientabile a 360° ci permette di concentrare l’illuminazione dove necessario, ed è utile sia come lampada da lavoro per per camping. Presente anche una porta USB per ricaricare il telefono in caso di necessità.

LETOUR

Con la forma di una normale lampadina a LED e un pratico gancio per appenderla all’interno della tenda o sul ramo di un albero, la lampada a LED ricaricabile LETOUR riesce a produrre fino a 500 lumen dimmerabili a cinque livelli ed ha un’autonomia che può raggiungere le 8 ore. Per la ricarica c’è una porta USB, quindi possiamo usare il caricabatteria dello smartphone o un powerbank per assicurarci sempre luce.

Lepro LE

Molto luminosa anche la lampada a LED ricaricabile di Lepro LE, che raggiunge i 1000 lumen di intensità ed ha quattro modalità di illuminazione, fra cui bianco caldo, freddo, naturale e flash. La forma è quella delle classiche lanterne a gas con emissione a 360° e la batteria può essere ricaricata con un qualsiasi caricatore USB o powerbank. Presente anche una porta USB per ricaricare lo smartphone.

Goal Zero Crush

Pratica da avere sempre dietro, la lampada a LED ricaricabile Goal Zero Crush è composta da un modulo sottile che contiene batteria e LED, ed da un paralume in silicone trasparente che può essere aperto quando necessario, o chiuso per riporre facilmente la lampada in borsa o in tasca. La batteria si ricarica con un cavo USB o con il piccolo pannello solare integrato, e può assumere diverse tonalità di bianco ma anche colori RGB.

Gritin Frontale

Per escursionisti o per tutti coloro che preferiscono avere una luce diretta in qualsiasi condizione, la soluzione migliore potrebbe essere una lampada frontale. Indossata sulla testa grazie agli elastici, la lampada a LED ricaricabile da fronte Gritin ha una batteria da 2000mAh per un massimo di 21 ore di autonomia e tre modalità di illuminazione, in grado di raggiungere un’intensità di 2000 lumen. Si ricarica con un comune caricabatteria USB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.