Le ciabatte multipresa smart costituiscono al giorno un accessorio decisamente utile e funzionale. Esse infatti, a differenza di quelle tradizionali, sono dotate di funzioni che rendono più veloce e semplice ogni operazione, oltre alla possibilità di effettuare operazioni tramite il nostro smartphone. Consentono di gestire più dispositivi contemporaneamente oppure singolarmente, a seconda delle esigenze. In commercio infatti esistono tantissime tipologie differenti che variano a seconda delle caratteristiche e delle funzionalità. Ecco quali sono le migliori oggigiorno sul mercato.

Ciabatta KinCam

La Ciabatta KinCam: ti consente di controllare i tuoi elettrodomestici da qualsiasi parte del mondo con l'app Smart Life. Basta assicurarsi che lo smartphone sia connesso a Internet e che la presa intelligente sia connessa al Wi-Fi domestico. Supporta la rete wireless solo a 2,4 GHz.

Questa multipresa è dotata di 4 prese polivalenti e 3 porte di ricarica USB.

Gosund

Gosundè dotata di 3 prese intelligenti controllate in modo indipendente con protezione contro le sovratensioni integrata, funziona con Alexa e Google Home per il controllo vocale,e tramite l'app Gosund.La funzione di monitoraggio energetico consente di monitorare e controllare il consumo energetico degli elettrodomestici sempre e ovunque.

Ciabatta Charlemain

Ciabatta Charlemain:ha anche un cavo in rame standard da 1,5 mm² lungo 2 metri, robusto e durevole, molto adatto a qualsiasi luogo della casa o dell'ufficio. E' costruita con tecnologia di ricarica intelligente, rileverà automaticamente i tuoi dispositivi e fornirà la velocità di ricarica più alta fino a 2,4 A, 4 porte USB che possono caricare fino a 4 dispositivi insieme. La multipresa con interruttore protezione contro le sovratensioni fino a 900J per 8 uscite. In caso di cortocircuito o sovraccarico, l'alimentazione verrà interrotta immediatamente per evitare danni all'apparecchiatura.

Ciabatta Meross

Ciabatta Meross:questa presa multipla intelligente ha la protezione di sovratensione, ti offre più sicurezza. Con 3 smart AC e 4 porte usb, ideale per l’uso domestico e all’ufficio. Puoi accendere o spegnere ogni uscita AC e 4 porte usb in qualsiasi posti. Crea e imposta programmazioni on / off e una routine di timer di spegnimento automatico per ogni presa e quattro porte USB per funzionare automaticamente.