Con il diffondersi delle tecnologie smart, anche semplici oggetti per la casa diventano connessi e possono comunicare con lo smartphone e con altri oggetti, rendendo ancora più semplice la raccolta di dati che vanno poi a combinarsi con quelli provenienti da altri prodotti. E così anche una bilancia pesapersone diventa smart e riesce a raccogliere molte più informazioni sul nostro corpo, andando a compilare un profilo dettagliato che ci aiuta a tenere sotto controllo alcuni parametri e che si integra ad esempio con le informazioni raccolte da uno smartwatch. Abbiamo selezionato alcune fra le migliori bilance pesapersone digitali smart, vediamole nel dettaglio.

Eufy P1

Con un profilo sottile e leggero ed una piastra superiore antiscivolo, la bilancia Eufy P1 è il modello di punta del brand dedicato alla casa del gruppo Anker. La bilancia è in grado di misurare 14 diversi valori relativi al corpo, dalle masse di ossa, muscoli e grasso fino al grasso viscerale, un parametro importante soprattutto per chi sta a dieta. Inoltre, Eufy P1 riesce a mantenere separati i dati e lo storico di diversi componenti della famiglia, così da non falsare le misurazioni di ognuno.

Amazfit Smart Scale

Grazie alla presenza di un chip dedicato all’elaborazione dei dati, la Smart Scale di Amazfit ci aiuta tenendo sotto controllo ben 16 parametri della composizione del corpo, e riesce a rilevare variazioni di peso di soli 50 grammi, per una misurazione ancora più precisa. Le connettività Bluetooth e WiFi ci permettono di sincronizzare i dati con lo smartphone ma anche con il nostro profilo nel cloud, e l’app Zepp di calcolare le calorie bruciate durante gli allenamenti.

realme Body Scale

Decisamente completa anche la Body Scale di realme, una bilancia pesapersone digitale che fornisce un’analisi completa con ben 16 parametri ed aggiunge una precisione sul peso di soli 50 grammi. Presente anche il monitoraggio del battito cardiaco, mentre il sistema a basso consumo di energia contribuisce a rendere l’autonomia delle batterie prolungata fino ad un anno intero. Una bilancia veramente completa ad un prezzo altamente competitivo.

Honor Scale 2

Anche Honor propone una bilancia pesapersone smart in grado di monitorare 14 parametri, ed aggiunge il monitoraggio della frequenza cardiaca che solitamente non troviamo in una bilancia smart. La Scale 2 misura il peso con una precisione di 500 grammi, mentre come per gli altri modelli possiamo avere profili diversi per i diversi membri della famiglia. Il collegamento allo smartphone avviene attraverso il Bluetooth, e con l’app Huawei Health.

Mi Body Composition Scale 2

Anche Xiaomi propone una nuova versione della sua Mi Body Composition Scale, che misura 13 parametri relativi al nostro corpo. Il peso ha un’accuratezza di 100 grammi, quindi possiamo usarla anche per pesare oggetti di vario genere o il bagaglio prima di un viaggio. Il display è nascosto sotto al vetro superiore, così da comparire solo quando mostra il peso e mantenere un profilo pulito quando la bilancia non è in uso.