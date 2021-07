L’antenna per tv da interno è un prodotto utile e fondamentale se vuoi essere certo di vedere proprio tutti i canali esistenti, soprattutto se la vostra casa o locale, si trova in una zona isolata. Noi della redazione di Telefonino abbiamo selezionato per voi i modelli più performanti al prezzo migliore.

1byone Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2

1byone Antenna per DTT DVB-T/DVB-T 2: si tratta che garantisce una visione HD di tutti i canali che trasmettono in alta definizione programmi e i film. Ottimo segnale anche per la radio, visto che supporta i segnali VHF/UHF e FM. Cavo molto lungo, per questo permette di raggiungere facilmente tutti gli angoli della vostra casa.

Meliconi AT-49

Meliconi AT-49 :garantisce migliori prestazioni perché amplificata. Arriva infatti a 55 dB, ma potrete scegliere una delle potenze tra quelle disponibili. I segnali che può ricevere sono davvero tanti, visto che è DVB-T, DAB, DVB-T HD e DVB-T2.

EasyEra

EasyEra: si tratta di un potente amplificatore di segnale dotato di chip Smart IC integrato. E' un’antenna che riesce a filtrare e stabilizzare i segnali degli smartphone e di altri apparecchi, permettendo di avere un’immagine più nitida e senza interferenze.

1byone Antenna per TV, DTT e DVB-T

1byone Antenna per TV, DTT e DVB-T: grazie al suo cavo lungo 4 metri è facile da collegare alla tv e da collocare anche a una certa distanza.

Si tratta di un modello molto sottile, che può essere anche colorato. Supporta diversi tipi di segnale, come il DVT-B e quelli radio VHF, UHF e FM, oltre a garantire una visione HD, per chi ha una tv che consenta di vedere film e programmi TV in alta definizione.

XINMY

XINMY : con il nuovissimo chip Smart IC integrato e la più avanzata tecnologia CleanPeak Filter, la nuova tecnologia filtra i segnali cellulari e FM, ottenendo immagini più nitide 4K 1080P, basso rumore, consentendo una programmazione TV più libera. Il cavo coassiale facilita il posizionamento dell'antenna in casa per ottenere la migliore ricezione. Le antenne digitali cercheranno costantemente nuovi canali man mano che vengono resi disponibili per la trasmissione.