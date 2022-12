Lavastoviglie da incasso 60 cm: i migliori modelli

Stai arredando la cucina e sei alla ricerca di una nuova lavastoviglie o semplicemente vuoi acquistare un nuovo modello da incasso con una profondità massima di 60 cm? In questa guida ti diamo la possibilità di scoprire rapidamente quali sono i 5 modelli su cui dovresti dirigere la tua attenzione. Ogni modello è stato scelto in base alle valutazioni degli utenti, il prezzo di acquisto e le caratteristiche generali.

In questo modo siamo riusciti a creare una solida base di lavastoviglie da incasso da 60 cm ideali per soddisfare le esigenze più disparate; inoltre, i modelli sottostanti sono in ordine di prezzo crescente per facilitarti la scelta della soluzione che strizza l’occhio al risparmio oppure che ti offre il massimo delle prestazioni.

Zerowatt

Partiamo prendendo in considerazione la lavastoviglie da incasso realizzata da Zerowatt, uno dei brand più quotati nella fascia di prezzo che si avvicina attorno alla cifra dei 300€. L’elettrodomestico da incasso è dotato di un design semplice e che passa inosservato che trova posto nell’apposito spazio in cucina senza complicazioni. Con una capienza di 13 coperti, la lavastoviglie non teme le famiglie numerose. Sono presenti un gran numero di programmi tra cui scegliere con un display multifunzione che ti informa anche di eventuali necessità di manutenzione.

Indesit

La lavastoviglie da incasso della Indesit con classe energetica A+ è molto facile da installare anche nelle cucine a spazio limitato, sono presenti un buon numero di comandi (tasti) rapidi per avviare i vari programmi di lavaggio e dispone anche di un apposito tasto eco per consumare meno acqua e corrente.

Indesit da 14 coperti

Restando fedeli al brand Indesit, questa volta mettiamo in risalto un modello da 14 coperti perfetto per le grandi mangiate e per le famiglie numerose. Oltre a crescere di prezzo, la lavastoviglie ha anche un design più ricercato, una nutrita selezione di programmi e anche un pratico display per ogni esigenza.

Electrolux

Con il modello Electrolux da 13 coperti iniziamo ad affacciarci alla fascia medio alta del mercato. In questo caso è ben visibile una maggiore attenzione al design e alla funzionalità: frontalmente campeggia un ampio display con diversi tasti per scorrere tra i vari programmi. Puoi gestire comodamente l’orario di avvio dell’elettrodomestico con la partenza ritardata da 1 a 24 ore, sono disponibili 6 programmi ed è anche presente la tecnologia AirDry che conclude ogni ciclo di lavaggio con una ventata d’aria fresca e con la leggera apertura automatica della porta.

AEG

Chiudiamo la nostra personale selezione delle lavastoviglie da incasso da 60 cm con il modello di fascia alta a marchio AEG. Munito di un design ricercato e con una bella finitura in acciaio inox opacizzato, l’elettrodomestico dispone di numerose funzionalità per un lavaggio sempre eccellente. Le funzioni SoftGrip e SoftSpieks sostengono e lavano a fondo i bicchieri senza rovinarli, mentre i sensori interni regolano automaticamente la temperatura e l’utilizzo dell’acqua a seconda del grado di sporco presente su ogni carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.