Anche in spazi stretti, anche laddove non si possono avere suolo e strumenti per coltivare, purché si sfrutti la tecnologia in modo intelligente per soddisfare almeno piccoli bisogni primari, si può avere in casa una serra idroponica.

Perché farlo? Perché è bello poter veder crescere ciò che si porterà nel piatto; perché è utile avere a disposizione alcuni ingredienti quando se ne ha la necessità; perché è bello poter cullare una alternativa alla corsia di un supermercato quando uscire di casa è un problema, o una fatica, o una minaccia. Basta un balcone, o un davanzale, o comunque la semplice volontà di portare il verde in casa in un momento nel quale non ci sono le condizioni per uscire a cercare il verde. L'investimento è minimo e in questa piccola guida ci saranno tutti i consigli necessari per un primo passo.

Laddove non arrivano l'esperienza o gli studi, può arrivare la tecnologia: è sufficiente armarsi dei giusti strumenti e abbassare l'asticella delle pretese, potendo raggiungere così risultati di sicuro valore che vanno ben oltre il concetto di “km 0”. Dal balcone alla cucina, e poi direttamente nel piatto, seguendo l'intera filiera con i propri occhi e le proprie stesse mani: la soddisfazione non ha prezzo. Vediamo la nostra selezione.

Serra idroponica Green Farm

Questa serra idroponica può offrire un validissimo supporto per piccole abitazioni e 1-2 persone.

La luce led è fondamentale, ma non va improvvisata. Non tutti i led sono infatti adeguati, perché soltanto simulando la variegata ricchezza di tonalità della luce solare è possibile offrire alle foglie quanto necessario per la crescita. I led sono anzi una delle componenti più importanti per strumenti di questo tipo, possono fare la differenza e strumenti di scarsa qualità e basso costo avranno nella maggior parte dei casi un sistema di illuminazione di scarsa caratura.

Click and Grow Smart Garden

Questo modello indoor, offre una vasta scelta di capsule finemente elaborate non c'è bisogno di preoccuparsi dell'apporto di sostanze nutritive. Sincronizza i nutrienti con il ciclo di crescita delle piante, bilancia il pH mentre nutre in ossigeno il tuo Smart Garden.

Il suo serbatoio d'acqua ti permette di rimanere sereno quando innaffiare le piante, un galleggiante ti indica il livello e se il livello è troppo basso l'illuminazione lampeggerà per segnalare che è tempo di aggiungere acqua al tuo giardino intelligente.

Le lampade a LED di Smart Garden migliorano lo spettro luminoso e si adattano all'ambiente della vostra pianta per ottimizzare la qualità della crescita. Ancora più performante rispetto alla versione precedente, l'apporto luminoso aumenta la crescita delle piante. Segui la crescita con il braccio luminoso regolabile della tua Smart Garden.

iDOO Giardino Intelligente

Questo giardino da interni è progettato con 2 modalità di luce: modalità vegetable e modalità flower, fruit. Fioriera auto-innaffiante, niente terra, nessuna limitazione metereologica. Il Kit Giardino può far crescere 12 piante alla volta. I baccelli di spugna Smart aiutano le piante a formare le radici e assorbire acqua.

Smartwares Serra

Con la serra LED Smartwares, le tue erbe rimangono fresche e succose tutto l'anno: infatti la lampada stimola il naturale processo di fotosintesi che consente alle piante e alle erbe di crescere più velocemente e meglio. La lampada è dotata di un timer speciale. L'illuminazione a LED 4000K fornisce naturalmente luce bianca con cui qualsiasi pianta può crescere, anche con piccoli semi. La lampada da 900 lm ha un cavo di alimentazione e può essere collegata a qualsiasi presa a muro della casa.

Véritable® Classic

Con la sua illuminazione orticola a LED, il sistema di irrigazione automatico e le ricariche pronte all'uso, offre raccolti generosi, sani e gustosi. L'illuminazione è controllata in automatico, i led si accendono per 16 ore e si spengono per 8 ore ogni giorno per rispettare il ciclo naturale delle piante. Puoi coltivare le tue 4 piante preferite sono a portata di mano nella tua cucina, tutto l'anno.