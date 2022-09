I nuovi iPhone 14 sono stati appena presentati, e se state pensando di acquistarne uno avrete sicuramente bisogno di una cover per proteggerlo al meglio. Che sia compatibile con il MagSafe, con protezione antiurto o semplicemente che doni un tocco di allegria, sono già tante le cover per iPhone 14 disponibili in commercio. Vediamo quali sono le migliori che vi vogliamo consigliare.

Philips GoZero Smart UV

Da Philips una borraccia smart in grado di mantenere pulita e purificata l’acqua, ma anche il contenitore. La borraccia termica GoZero Smart UV, infatti, contiene una luce UVC all’interno del tappo che si attiva ogni due ore per distruggere batteri e patogeni presenti, distruggendone direttamente il DNA. La batteria è a lunga durata, arriva fino a 1 mese, e può essere ricaricata con un cavetto USB magnetico. La bottiglia poi mantiene i liquidi freddi per 24 ore o caldi per 15 ore. Disponibile nei formati da 590ml e 350ml.

Muggo Bottle

Una soluzione interessante è quella di Muggo, startup francese del gruppo Oui Smart. La borraccia contiene 600ml di acqua o altre bevande e può mantenere la temperatura fredda per 24 ore o calda per 12 ore, ma il tappo contiene un display LCD che riporta sia la temperatura all’interno della bottiglia, sia un anello colorato che è verde quando la bevanda è buona da consumare, arancione o rosso quando è rimasto all’interno per troppe ore e quindi potrebbe essere danneggiato. Possibile anche impostare degli intervalli regolare per ricevere delle notifiche per bere e rimanere idratati.

Borraccia Termica Smart Puro

Anche Puro, azienda nota per la commercializzazione di accessori per smartphone e non solo, propone una borraccia termica smart con indicazione della temperatura sul tappo ed anello luminoso, ma in questo caso il colore dell’anello varia in base alla temperatura per indicarci di prestare attenzione se andiamo a bere una bevanda troppo calda. Per il resto abbiamo anche qui un prodotto in acciaio INOX con un buon isolamento per tenere calde o fredde le nostre bevande per un periodo rispettivamente di 12 e 24 ore.

Noaton Naturaq

Sterilizzazione con raggi ultravioletti a prezzo più contenuto con la borraccia termica Naturaq di Noaton, che, come visto nel caso della bottiglia Philips, contiene una luce UVC nel tappo per disinfettare l’acqua e le pareti della borraccia. L’intervallo per la sterilizzazione automatica è di 6 ore, e la batteria si ricarica attraverso una porta USB-C posta sul lato del tappo.

Borraccia termica smart Flintronic

Fra le soluzioni più economiche troviamo la borraccia termica smart di Flintronic, con una capacità di 500ml e la possibilità di mantenere i liquidi a temperatura superiore ai 42° per circa 6 ore o inferiore ai 10° per circa 5 ore. Con un tocco sul tappo vedremo apparire la temperatura interna. Disponibile in vari colori e anche in versione più piccola da 350ml.

