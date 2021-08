Abbiamo selezionato il miglior monopattino elettrico in vendita al momento per orientare la tua scelta tra i tanti modelli in circolazione.

Da un prodotto pensato per fini ludici e sportivi si è trasformato in un vero e proprio mezzo di trasporto green, tanto da sostituire, per brevi tragitti, l'automobile o l'autobus. La necessità di muoversi in maniera più efficiente ed ecologica è sempre più forte sia tra i giovani ma anche e soprattutto dagli adulti che vanno in ufficio. Vediamo i migliori modelli.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S: questo modello ha un motore brushless da 250W che consente di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h e di guidare su superfici in pendenza fino al 14%, ideale in paesi con piccole salite. Ha un doppio sistema frenante grazie ai due freni a disco e i pneumatici antislittamento e ammortizzanti sono da 8.5 pollici. I comandi sono intuitivi in un solo tasto per diverse funzioni.

Urbetter

Urbetter: pesa solo 11 kg, ed è facile da riporre o trasportare a mano, con una capacità di carico fino a 120 kg. Ha un'autonomia di 30 km, una modalità di funzionamento a 3 velocità (15 km/h, 25 km/h, 30 km/h), il motore da 350 W, e una capacità di salita di 15 gradi. E' pieghevole.

Aovopro

Le caratteristiche del modello Aovopro sono: motore da 350 W ad alte prestazioni, 3 velocità regolabili, la velocità massima può arrivare fino a 25 km/h, durata della batteria fino a 30 km. Si può comandare il monopattino con l'app dedicata. Pieghevole.

Ducati PRO-I EVO

Ducati PRO-I EVO : pesa solo 12 kg, è molto leggero, maneggevole e facile da ripiegare, ottimo per salire sui mezzi pubblici in tranquillità. Se ti dimentichi di bloccarlo, puoi farlo da remoto dall'app. Silenzioso e reattivo con motore da 350W.

Lexgo R8 Lite

Lexgo R8 Lite: ha un'autonomia di 15 km, è pieghevole e dotato di luce anteriore. Di sicuro un buon modello ad un prezzo economico, per chi vuole iniziare ad utilizzare il monopattino senza spendere una fortuna.