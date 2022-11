Ormai è sempre più comune registrare un podcast, una diretta streaming o semplicemente partecipare ad una videoconferenza, e per ottenere una buona qualità dell’audio di solito non bastano i microfoni integrati nel PC ma piuttosto dovremo pensare ad acquistare un microfono esterno adatto alle nostre necessità. I microfoni esistono di tutti i prezzi, ma il rischio nell’acquistare un prodotto economico è quello di non ottenere i risultati desiderati. Abbiamo scelto alcuni modelli non troppo costosi per aiutarvi a scegliere il miglior microfono per podcast che riesca a soddisfarvi senza svuotare il conto in banca.

JOBY Wavo POD

Il primo prodotto che esaminiamo è il Wavo POD, microfono a condensatore di JOBY compatibile con i molteplici accessori prodotti dall’azienda. Permette di impostare la sensibilità del microfono per captare tutti i suoni a 360°, solo da un lato, o da due lati per interviste, e possiede un’ottima sensibilità anche a suoni di frequenze minori. Si collega con un cavo USB-C che lo autoalimenta, ed è compatibile anche con smartphone Android per registrare direttamente dal proprio telefono anche quando si è fuori casa. In confezione troviamo anche un filtro anti-pop, e volendo se ne può acquistare un secondo per le interviste.

RØDE NT-USB Mini

Røde è un nome autorevole nel campo dei microfoni, e non poteva mancare un modello dell’azienda anche nella nostra lista. Abbiamo scelto NT-USB Mini, un microfono con capsula a condensatore e diagramma direzionale per cogliere sempre i suoni che vogliamo. Il supporto da tavolo è magnetico, mentre il filtro anti-pop è già integrato. Per il collegamento abbiamo un cavo USB, plug & play senza driver sia su PC che su Mac, mentre è presente anche un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie.

Anker PowerCast M300

Da AnkerWork, il brand di Anker che comprende anche webcam, cuffie per call e speakerphone Bluetooth, arriva un microfono per podcast con capsula a condensatore, diagramma direzionale e supporto regolabile in angolazione. Per la connessione del PowerCast M300 a PC o Mac abbiamo un cavo USB-C, e nessun bisogno di driver per il funzionamento. Presente il jack da 3,5mm per collegare le cuffie ed ascoltare l’audio in registrazione, oltre ad un regolatore di volume con funzione anche di tasto muto. Sulla base è poi presente un anello a LED che può assumere 23 colori, così da scegliere sempre la luce giusta in base all’ambiente o all’umore.

Razer Seiren X

Anche Razer, azienda molto nota per gli accessori dedicati al mondo del gaming, ha un suo microfono per podcast di dimensioni compatte e capsula a condensatore per garantire la migliore sensibilità ai tutti i toni della voce. Un tasto fisico sul corpo di Seiren X permette di attivare o disattivare il microfono, con relativo LED che appare verde o rosso a seconda dello stato istantaneo, mentre il jack audio permette l’attacco delle cuffie.

HyperX Quadcast USB

Anche HyperX propone un microfono a condensatore dall’ottimo rapporto qualità prezzo e filtro anti-pop integrato. Quadcast USB ha un tasto capacitivo sulla superficie superiore per mettere in muto, con relativo LED di stato, ed una manopola di regolazione dell’amplificazione della voce sulla parte in basso. Oltre al jack audio abbiamo una porta microUSB per il collegamento al PC, al Mac o ad uno dei modelli più recenti di PlayStation.

