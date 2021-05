L’idropulitrice è uno strumento molto utile e versatile utilizzabile in svariate circostanze, per pulire velocemente e a fondo il giardino, il terrazzo, l’auto e tutti quei posti dove lo sporco si accumula ed è difficile da eliminare, in pratica, si può utilizzare un’idropulitrice per pulire qualsiasi superficie solida.

In commercio se ne trovano diverse tipologie e non è sempre facile scegliere quella giusta per le proprie necessità.

Per aiutarvi a scegliere quella giusta, ecco una pratica guida all’acquisto delle migliori idropulitrici.

Kärcher K 5

Kärcher K 5 è uno dei migliori modelli di idropulitrici elettrici semi-professionale che abbiamo analizzato, monta un motore elettrico da 2,1 kW raffreddato ad acqua, che in termini di durata operativa assicura prestazioni a lungo termine.

La Karcher K5 è in grado di fornire fino a quaranta volte la potenza di un tubo da giardino standard, 145 bar e una portata massima di 500 l/h, ma è anche in grado di produrre il sottile getto spray di una bomboletta, una versatilità che le permette di essere utilizzata per specifici usi e permette di concentrarsi su ogni tipo di sporco, ogni superficie con potenti e precisi flussi d’acqua. Karcher K5 è fornita di numerosi accessori come, un pistola ad alta pressione full control, un tubo ad alta pressione da 8 metri, una lancia Vario Power full control, ugello mangia sporco full control, lava superfici T 350 e 1 litro di detergente.

Il motore elettrico ha un sistema di raffreddamento ad acqua integrato per migliorare le prestazioni e la durata, nella parte superiore è presente un serbatoio per il liquido detergente di facile accesso con il suo regolatore del flusso, offrendo un maggiore controllo su quanto se ne vuole applicare sulle superfici.

Annovi Reverberi AR 1445

Annovi Reverberi AR 1445 è un prodotto professionale integrato da un motore a scoppio quattro tempi da 7 HP a benzina, con avvio auto avvolgente, mono-cilindro e una tecnologia per garantire una durata maggiore ed un basso consumo di carburante.

AR 1445 Annovi Reverberi monta una pompa per l’acqua ad alte prestazioni con testata in ottone e con materiali di qualità anti-corrosione, offendo una lunga durata ed facilità di manutenzione, può essere utilizzata oltre che per le normali operazioni di pulizia di macchinari, anche per la sabbiatura e la pulizia di pareti esterne e la rimozione di vecchie incrostazioni e malte e può risolvere le situazioni nelle quali non abbiamo a disposizione la corrente elettrica.

Montata su una struttura in alluminio dotata di due grandi ruote battistrada in gomma, un manico ergonomico e due piedini antivibrazioni, permettendo lo spostamento della macchina con estrema facilità.In dotazione porta con se una pistola professionale ad alta pressione, una lancia con port augello con 4 ugelli, tubo flessibile ad alta pressione da 8 metri, chiave candele, filtro Ingresso Acqua.

Comet KL 1600 Gold Extra

Comet KL 1600 Gold Extra: non teme le ore di lavoro ininterrotto, che garantisce un’altissima affidabilità perché non presenta parti di usura quali le spazzole in grafite ed è in grado di sopportare ottimamente anche i picchi e le fasi di sovraccarico tipiche dello start/stop delle idropulitrici.

Oltre al potente motore a induzione che è indice di altissima qualità la KL 1600 è una delle poche idropulitrici di questa categoria con la testata della pompa in ottone, questa caratteristica rende la KL 1600 una delle idropulitrici entry level migliori sul mercato, oltre ad avere un rapporto qualità prezzo altissimo. Come dotazione di serie ha una pistola alta pressione, lancia schiumogena, spazzola Carwash, tubo alta pressione 8 metri, lancia con ugello rotante, lancia Getto Variabile.

Kärcher K2

Kärcher K2:è un’unità ben realizzata e il design leggero lo rende un modello perfetto da trascinare in giardino o durante la pulizia dell’auto, anche perché la portabilità aiuta a compensare il tubo piuttosto corto da 4 metri.

Karcher K2 è una idropulitrice leggera e maneggevole, grazie al suo peso poco più di 4 kg, con un pratico alloggio posteriore per gli accessori.