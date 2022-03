Gli amanti della fotografia o delle riprese da smartphone non possono non avere a portata di mano un treppiede, utile soprattutto per foto notturne o a lunga esposizione, per assicurarsi di avere lo smartphone ben fermo e ottenere un risultato migliore. Ma anche per fare foto in gruppo con autoscatto o per il vlogging un supporto per lo smartphone fa sempre comodo. Abbiamo esaminato molti treppiedi di formati diversi, e di seguito le migliori proposte.

Amazon Basics telescopico

Il marchio Amazon Basics> riesce sempre a proporre articoli di ottima fattura ad un prezzo concorrenziale, ed anche in questo caso abbiamo un treppiede in alluminio con gambe telescopiche in grado di raggiungere un’altezza di 127cm. Grazie alle astine interne i piedi rimangono ben stabili, e la parte superiore può essere regolata sui tre assi grazie al manico e alla livella incorporata per assicurarci di essere in piano. Il tutto è in alluminio leggero, ed è compresa una comoda custodia per il trasporto.

Neewer 2-in-1

Concettualmente simile la soluzione di Neewer, che ad un treppiede telescopico in alluminio aggiunge la possibilità di estrarre il modulo estensibile centrale così da avere a disposizione un monopiede, utile per riprese veloci e stabili. La massima altezza raggiungibile è di 185cm, o di 158cm per il monopiede, e la confezione include un telecomando Bluetooth per scattare a distanza oltre al supporto per smartphone e alla sacca per il trasporto.

Manfrotto Pixi

Un brand che non ha bisogno di presentazioni nell’ambito degli accessori per la fotografia è Manfrotto, di cui presentiamo il comodo treppiede da tavolo. Utile per tutte quelle occasioni in cui non abbiamo bisogno di una grande elevazione e indubbiamente più compatto e portatile, questo treppiede ha un attacco a sfera per darci un’ampia flessibilità nell’orientamento dello smartphone. Possiamo anche tenere i piedi chiusi e usarlo come manico per riprese in movimento.

Joby PodZilla

Una soluzione decisamente più versatile e adatta ad ogni occasione è quella proposta da Joby, che dopo il grande successo del GorillaPod presenta PodZilla. Si tratta di un treppiede flessibile che può facilmente essere fissato su ringhiere, rami e pali, così da mantenere lo smartphone sempre stabile per riprese video e foto. La testa a sfera permette una maggiore libertà di orientamento, mentre il kit comprende un morsetto a 360° per smartphone con due attacchi cold shoe, utili per agganciare, ad esempio, un flash e un microfono. Disponibile in quattro colori.

Joby GorillaPod

Lo abbiamo nominato nel paragrafo precedente e non poteva mancare l’originale, un treppiede flessibile e versatile per adattarsi a qualsiasi situazione. Piccolo e tascabile, può essere impugnato con una mano per riprese in movimento o selfie, essere poggiato su un tavolo o un ripiano per vlogging o foto, oppure avvolgere un palo o un ramo per trovare stabilità in ogni luogo. Disponibile anche una versione con piedini magnetici, così da fissarlo su ringhiere o altre strutture metalliche.