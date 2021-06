Tutti abbiamo bisogno di fare piccoli lavoretti in casa, che si tratti di una passione o di operazioni molto semplici, ed un trapano avvitatore a batteria è uno di quegli strumenti che fa sempre comodo avere in casa. Vediamo la nostra selezione dei modelli migliori.

Black+Decker BDCHD18K-QW

Quando si parla di trapani e strumenti per il bricolage non si può non pensare a Black+Decker, e iniziamo proprio parlando di un modello di questa notissima azienda. Il BDCHD18K-QW è un trapano avvitatore a percussione con funzionamento a batteria e due velocità regolabili, una per perforare legno e metallo, l’altra per avvitare. Abbiamo anche una luce a LED che illumina il punto di azione, così da avere sempre una visibilità ottimale anche quando operiamo in un punto nascosto o in una stanza non illuminata. La percussione fino a 21.000 colpi al minuto ci permette di perforare pareti in muratura con fori fino a 10mm di diametro. Ottima l’autonomia, grazie alla batteria agli ioni di litio più efficace rispetto alle vecchie NiCd.

Bosch GSB 12V-15

Altro marchio storico che non poteva mancare nella nostra selezione è Bosch, di cui proponiamo il modello GSB 12V-15, anch’esso con foratura a percussione e doppia velocità. Compatto e maneggevole, ci permette di arrivare anche in punti alti o stretti. Anche qui troviamo una luce a LED per illuminare il punto di foratura o avvitatura, e il diametro di foratura può arrivare a 10mm nel muro e 19mm nel legno. La batteria agli ioni di litio offre un’ottima autonomia, ed è compatibile con altri prodotti a batteria della stessa azienda.

Ginour 18V

Decisamente interessante invece la dotazione di accessori del Ginour 18V, che comprende ben 66 punte fra trapano e giravite oltre ad una seconda batteria al litio per non rimanere mai senza energia. Le funzioni di lavoro sono tre: avvitatore, trapano e trapano a percussione, con una coppia massima di 45Nm che può essere regolata facilmente fra 20 livelli diversi in base alla superficie che vogliamo andare a forare. Non manca poi nemmeno la luce a LED.

Echo ENG

Interessante anche la proposta di Echo ENG, che propone un trapano avvitatore da 12V completo di valigetta con 24 accessori fra cui una comoda prolunga snodabile per raggiungere punti difficili, e una seconda batteria al litio per non dover mai interrompere il lavoro. Presente la luce a LED, ma assente la trapanatura a percussione per le pareti in muratura, a fronte però di un prezzo di vendita veramente contenuto.