Nell’organizzazione della scrivania è importante scegliere un giusto supporto per il monitor. Questo perché un giusto posizionamento dello schermo aiuta a mantenere la corretta postura e quindi a ridurre la possibilità di mal di schiena. Inoltre, esso può creare degli spazi aggiuntivi per organizzare al meglio le cose che teniamo sul piano di lavoro. Abbiamo scelto alcuni fra i migliori supporti per monitor, elencati qui di seguito.

HUANUO

Il supporto per monitor di HUANUO è apparentemente molto semplice, con un ripiano forato che permette il passaggio dell’aria per evitare il surriscaldamento soprattutto quando si decide di usarlo per poggiare il laptop, ed ha i piedi regolabili in altezza da un minimo di 9mm a un massimo di 14mm.

LORYERGO con cassetto

Concettualmente simile il supporto per monitor di LORYERGO, che comprende una base con piedini regolabili a tre altezze da un minimo di 6cm a un massimo di 13cm, ed aggiunge una scanalatura che può essere usata per riporre una penna o per poggiare uno smartphone o tablet e mantenerlo in posizione perfetta per la visualizzazione.

LORYERGO triplo

Sempre da LORYERGO abbiamo un’opzione formata da tre supporti collegati fra loro e regolabili in angolazione: quello centrale può supportare il monitor, mentre su quelli laterali possiamo poggiare altoparlanti o altri accessori; oppure, se abbiamo due monitor, possiamo tenere libero lo slot centrale per degli accessori.

Fenge

Con un design gradevole trapezoidale, il supporto Fenge – disponibile in nero o in bianco – aggiunge ulteriori spazi per organizzare gli oggetti della scrivania. Oltre allo spazio sottostante e ad un pratico cassetto abbiamo anche degli ulteriori accessori che possono essere fissati ai due lati del supporto per poggiare oggetti di vario genere, ed un supporto per poggiare il telefono durante il lavoro.

BONTEC

Una soluzione diversa è invece quella di BONTEC, che con un morsetto da fissare sul bordo della scrivania aggiunge una struttura metallica con attacco VESA compatibile con tutti i monitor che hanno l’opzione di essere appesi a muro. La struttura e l’attacco VESA (75×75 o 100×100) rende il monitor orientabile sia su asse orizzontale che verticale, ed il braccio – con ganci per l’organizzazione dei cavi – può anche essere regolato in altezza, permettendoci così di avere il monitor sempre in posizione ottimale.