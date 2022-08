Che si tratti della postazione di lavoro o di un momento di relax a letto, un supporto inclinabile per tablet fa sempre comodo, per tenere e regolare il nostro iPad o tablet Android durante la visione di un film o una videochiamata. Ma anche per seguire le video ricette in cucina o lavorare a documenti, abbiamo selezionato quelli che riteniamo i migliori supporti tablet regolabili. Vediamoli nel dettaglio.

Celly Black Label

Compatto e leggero da portare sempre dietro, fra i migliori supporti per tablet non può mancare Celly Black Label. Questo modello può essere regolato non solo in inclinazione ma anche in larghezza, così da poter accomodare anche tablet più grandi ed anche in posizione orizzontale. La superficie di appoggio è ricoperta poi di un materiale antiscivolo, per garantire una maggiore stabilità del tablet.

UGREEN Supporto Tablet

Semplice ed essenziale anche il supporto inclinabile per tablet di UGREEN, completamente richiudibile quando non serve così da occupare poco spazio in borsa o in un cassetto, e con angolazione regolabile quando in uso. Ideale per tablet fino a 12” sia in posizione orizzontale che verticale.

Supporto Tablet TRYONE

Interessante anche la proposta di TRYONE, che presenta un supporto tablet da fissare su un tavolo o scrivania con un attacco a collo d’oca per regolare al meglio non solo l’inclinazione ma anche la stabilità del tablet, soprattutto per i modelli più pesanti. Ideale non solo per la scrivania, ma anche per la cucina e il letto, così da poter seguire video e film in comodità.

Supporto Regolabile Amazon Basics

Piccolo ma versatile, il supporto regolabile per tablet di Amazon Basics permette di inclinare il tablet da 0 fino a 90° grazie ad una superficie d’appoggio snodabile e ricoperta in materiale antiscivolo. Quando invece non serve, basta richiudere i due piedini alla base e ripiegare il supporto per ottenere un blocchetto veramente compatto.

VOVIGGOL Supporto per Tablet

Decisamente essenziale ed economico il modello di supporto per tablet proposto da VOVIGGOL, composto da tre sezioni in metallo ricoperto di gomma che possono essere regolati per assumere la posizione preferita ed avere la visione perfetta del tablet. Quando non in uso i tre elementi possono essere richiusi ed occupare uno spazio estremamente limitato per essere messi anche in tasca.

