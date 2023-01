I migliori smartphone da gaming

Fra le applicazioni di uno smartphone spesso c’è anche il gaming, ma non tutti gli smartphone sono adatti per giocare. Un giocatore occasionale può accontentarsi di uno smartphone con prestazioni soddisfacenti, ma se consideriamo un giocatore a livelli più elevati serve un dispositivo capace di sopportare sessioni di gaming di durata maggiore. Non solo prestazioni quindi, ma anche un display capace di gestire al meglio i giochi e a ridurre la latenza, un sistema di raffreddamento particolarmente efficace, connettività affidabili e modalità apposite che blocchino le notifiche per non distrarci durante una partita importante. Alcune aziende propongono delle linee di smartphone progettate appositamente per giocatori, altre cavalcano l’onda per fare marketing… vediamo quali sono i modelli disponibili in Italia che potete acquistare subito.

ASUS ROG Phone 6 Pro

Il primo nome che viene in mente quando si parla di smartphone da gaming è ROG Phone, ed è proprio questa linea di dispositivi progettati e venduti da ASUS che rappresenta il massimo anche per quanto riguarda PC e laptop. Republic Of Gamers, infatti, ha ormai una storia ben radicata che quest’anno ha portato sul mercato il ROG Phone 6 Pro, attuale modello di punta dell’azienda taiwanese. Oltre ad un chip da assoluto top di gamma, lo Snapdragon 8+ Gen 1, abbiamo un display con refresh da ben 165Hz e touch rate da 720Hz, per una esperienza visiva superiore, ed un sistema di dissipazione del calore GameCool 6 ancora più efficiente. Inoltre, la batteria da 6000mAh assicura autonomia sufficiente anche per le sessioni di gioco più lunghe. Ottimo anche l’audio, con altoparlanti stereo per una maggiore immersione nei giochi.

RedMagic 7S Pro

Altra linea di smartphone da gaming che da diversi anni non sbaglia un colpo è Redmagic, brand dedicato ai videogiocatori di Nubia e ZTE, colosso cinese delle telecomunicazioni. L’ultimo modello è il Redmagic 7S Pro, uno smartphone solido e ben progettato che combina specifiche over the top con un prezzo altamente concorrenziale. Il design trasparente è ormai un marchio di fabbrica, come la ventola con luci a LED RGB che aggiunge un tocco di colore alle sessioni di gioco. Immancabili le griglie per il passaggio dell’aria, che insieme al sistema di raffreddamento ICE 10.0 mantengono le temperature sotto controllo, come anche i trigger laterali per una esperienza di gioco più simile a quella di una console. Il chip è uno Snapdragon 8+ Gen 1 con co-processore Red Core 1 dedicato al gaming, mentre la fotocamera frontale è nascosta sotto al display così da non lasciare punti neri durante una partita.

Black Shark 5 Pro

Nella lotta fra I migliori smartphone da gaming non poteva mancare Xiaomi, che vuole essere presente in ogni categoria di prodotto direttamente o attraverso il finanziamento di aziende terze. E Black Shark 5 Pro è il modello più recente, con una piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, un display OLED da 144Hz ed una batteria con ricarica super rapida a 120W. Presenti anche una coppia di trigger magnetici pop-up, per una migliore interazione con i giochi, ed un sistema di raffreddamento con doppia camera di vapore. Infine, i doppi altoparlanti stereo e ben quattro microfoni ci permettono di interagire al meglio con i compagni di gioco.

Poco F4 GT

L’ultimo modello che esaminiamo è stato definito smartphone da gaming dal produttore, ma non ha davvero tutte le caratteristiche per essere all’altezza dei modelli visti fino ad ora. Certo, abbiamo un chip Snapdragon 8 Gen 1 per prestazioni elevate ed un sistema di raffreddamento a vapore, come anche i trigger laterali, ma per il resto abbiamo specifiche da smartphone normale. Sicuramente adatto a chi voglia giocare su uno smartphone con prezzo contenuto per la categoria, il Poco F4 GT è il low-cost gaming di Xiaomi che potete prendere in considerazione se vi avvicinate per la prima volta al mondo dei videogiochi da mobile. Peccato per il software, sempre un po’ troppo confusionario e pesante che non riesce a sfruttare al meglio le potenzialità dell’hardware.