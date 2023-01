Negli ultimi mesi si è notato un aumento di vendite di smartphone di fascia alta rispetto a quelli di fascia bassa, e questo probabilmente perché sempre più persone preferiscono acquistare un dispositivo top di gamma da tenere più tempo e per assicurarsi prestazioni fluide, una buona fotocamera, ed altre caratteristiche che non troverebbero su uno smartphone di fascia più economica. E dal momento che oltre l’80% degli smartphone venduti nel nostro paese usa il sistema operativo Android, abbiamo deciso di proporre quello che – secondo noi – sono i migliori smartphone Android che possono essere acquistati in questi giorni, per essere sicuri di avere un prodotto di fascia alta capace di mantenere buone prestazioni anche per qualche anno. Vediamo quali sono le nostre scelte.

Google Pixel 7 Pro

Quando si parla di smartphone Android non si può non iniziare dal modello di punta #MadebyGoogle, che in questo momento è il Pixel 7 Pro, uno smartphone pensato e sviluppato intorno alla più recente versione del sistema operativo di Google. Ed infatti abbiamo un dispositivo dall’esperienza d’uso impeccabile, grazie anche al nuovissimo processore Tensor G2 sviluppato da Google stessa. Il display OLED LTPO è in grado di riprodurre video e immagini alla perfezione, come quelle che possiamo scattare con la tripla fotocamera composta da un sensore principale da 48MP, da un ultra-grandangolo ed un teleobiettivo 5x, arricchite dall’ottimo software Google per l’elaborazione delle foto. Molto buona la gestione del consumo energetico grazie alla batteria adattiva, e da non sottovalutare la scelta di Google di portare la privacy e alla sicurezza dei dati degli utenti ad un livello superiore.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Fra i migliori smartphone Android lanciati nell’ultimo anno c’è senza alcun dubbio il Samsung Galaxy S22 Ultra, uno smartphone con ampio display SuperAMOLED da 6,8” e il più potente fra i chip sviluppati dalla stessa Samsung, l’Exynos 2200. Molto curato il modulo fotografico, con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolo e due teleobiettivi – un 3x e un 10x periscopico – per riuscire a catturare foto e video di alta qualità sempre e ovunque, anche di notte. I tagli di memoria vanno da 128GB a 512GB, mentre la batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia superiore al giorno intero. Infine, con Galaxy S22 Ultra torna lo stilo per la prima volta dopo la dismissione della serie Note, per prendere annotazioni direttamente sul display dello smartphone.

realme GT2 Pro

Uno dei nostri preferiti in assoluto è il realme GT2 Pro, il primo smartphone premium flagship commercializzato dall’azienda cinese che raccoglie la migliore componentistica disponibile sul mercato. Il display, un bellissimo OLED LTPO da 6,7″, è l’unico con queste caratteristiche senza i bordi curvi, e la scocca è realizzata quasi completamente con materiali riciclati che danno al tatto la sensazione di avere un mano un libro. realme GT2 Pro può anche garantire ottime prestazioni grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e al sistema di raffreddamento a 9 strati che lo rende ottimo anche per giocare, mentre l’autonomia è elevatissima grazie alla batteria da 5000mAh con ricarica da 65W. Non delude nemmeno la fotocamera, con un doppio sensore da 50MP, la tecnologia ProLight sviluppata da realme e la modalità strada che rende semplice e veloce la cattura di immagini di vita urbana.

Motorola EDGE 30 Pro

Fra i modelli che abbiamo apprezzato di più c’è anche il Motorola EDGE 30 Pro, con un bel design e una sensazione al tatto decisamente gradevole, grazie al trattamento anti-impronta della scocca posteriore che rende il vetro morbido come seta. Come tutti gli smartphone Motorola abbiamo una interfaccia software leggera e pulita, con l’aggiunta di gesture che ci semplificano l’esecuzione di alcune operazioni comuni, ma qui arriva anche il supporto allo stilo per prendere note. Il display OLED da 6,7” ha un incredibile refresh a 144Hz, superiore a tutti gli altri top di gamma, e il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 è una garanzia per la fluidità delle prestazioni. Ottima la fotocamera, che ad un triplo sensore da 50MP aggiunge una ancor più definita selfie-cam da ben 60MP, come anche l’autonomia della batteria da 4800mAh ricaricabile velocemente con il supporto al TurboPower da 68W.

Asus Zenfone 9

Chi preferisse uno smartphone compatto ma non volesse rinunciare alla potenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 non dovrebbe farsi scappare lo Zenfone 9 di Asus, lo smartphone dalle dimensioni più ridotte fra i top di gamma e con caratteristiche davvero eccezionali. Non basta infatti un chip di fascia alta, ma troviamo anche un ottimo display OLED da 5,9” a 120Hz, un’ampia battteria con ricarica da 30W, e soprattutto una fotocamera da 50MP con stabilizzazione gimbal, perfetta per le foto in condizioni di bassa luminosità e per i video in movimento. Inoltre, la scocca posteriore ricoperta in pelle vegana dà una sensazione particolarmente premium al tocco, e la certificazione IP68 lo rende perfetto anche per le riprese in subacquea.