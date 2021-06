Star Wars è uno dei franchise più famosi di sempre: dalla creatura di George Lucas sono nati tantissimi filoni di contenuti visivi, come film, serie TV e cartoni animati. Ovviamente anche il mondo ludico ha attinto da quello cinematografico per la creazione di giochi di vario tipo, tra cui videogame e action figures. Tra i giocattoli più apprezzati dai fan di Guerre Stellari ci sono sicuramente i Lego a tema: costruzioni meravigliose con cui ricreare personaggi e situazioni presenti nei film. In questa guida andiamo a proporre quelli che sono a nostro avviso i migliori set Lego Star Wars.

Lego Star Wars Casco di Darth Vader

Tra i personaggi più iconici di Star Wars c'è sicuramente Darth Vader. Non può proprio mancare quindi il set di costruzione Lego che va a ricreare l'iconico casco del cattivo per eccellenza della saga. Il kit è composto da 834 pezzi e viene fornito con istruzioni semplici, che consentono di affrontare la costruzione del modello anche nelle parti più complesse. Il casco di Dart Vader misura 20 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità: come si può intuire dalle misure, non occupa un grande spazio di esposizione, ma il suo impatto visivo è davvero notevole. Ed è posizionabile sul supporto con targhetta, così da esporlo in qualsiasi ambiente della casa.

Lego Casco da Scout Trooper

Il secondo modello è sempre quello di un casco, ma in questo caso si tratta dell'elmetto utilizzato dagli Scout Trooper. La costruzione, proprio come quella che ha ad oggetto Darth Vader, fa parte di una nuova serie creata da Lego. In particolare, questo set è composto da 471 pezzi e riproduce appunto l'inconfondibile design degli Scout Trooper, tiratori scelti imperiali. Il modello misura 18 cm in altezza, 11 cm di larghezza e 12 cm di profondità: non occupa un grande spazio, ma al tempo stesso non passa certo inosservato. Presente il supporto con targhetta che permette di esporlo. Molto utili le istruzioni fornite, per costruire il set passo dopo passo.

Lego Star Wars AT-AT

La battaglia di Hoth è una delle più memorabili della trilogia di Star Wars. La Saga di Skywalker rappresenta un'importante vittoria per l'Impero Galattico e la peggior sconfitta dall'Alleanza Ribelle in tutta la Guerra Civile Galattica. E il veicolo AT-AT è sicuramente il più rappresentativo dell'armata di Darth Vader. Il set è composto da 1276 pezzi e include, oltre al modello, anche 6 mini figure Lego Star Wars, ovvero Luke Skywalkers, il Generale Veers, 2 piloti di AT-AT e 2 Snowtrooper. Misura 34 cm in altezza, 38 cm in lunghezza e 15 cm in larghezza. La costruzione è complessa e impegnativa, ma grazie alla istruzioni dettagliate fornite la si affronta con maggior semplicità.

Lego Star Wars Yoda

Immancabile: Yoda è tra i personaggi più amati dell'intera saga di Star Wars, e ovviamente Lego ne propone un modello che non può proprio mancare in una collezione dei mattoncini a tema Guerre Stellari. Il personaggio proposto in questo set è quello appartenente all'episodio Star Wars: L'attacco dei cloni ed è alto ben 41 cm. Dotato di testa e sopracciglia mobili, questo modello di Yoda ha anche le dita delle mani e dei piedi snodabili, e sfoder anche una spada laser verde e una targhetta con i dettagli del Maestro Jedi.

Lego Millennium Falcon

L'iconica astronave pilotata dall'esperto Ian Solo e da Chewbecca è una delle principali protagoniste della distruzione della Morte Nera, la potentissima arma imperiale capace di distruggere interi pianeti. E quindi il Millennium Falcon non poteva mancare nella collezione dei set Lego Star Wars prodotti dall'azienda danese. L'astronave riprodotta misura 14 cm in altezza, 44 cm in lunghezza e 32 cm in larghezza, ed è una ricostruzione molto dettagliata, sia per quanto riguarda gli esterni che gli interni. Gli esterni del modello includono: una torretta superiore e inferiore girevoli (quest'ultima può ospitare due minifigure), 2 shooter a molla, una rampa abbassabile e la cabina pilotaggio apribile (può ospitare due minifigure). Gli interni comprendono un'area di carico con due contenitori, un computer per la navigazione con sedia girevole, un divano e un tavolo dell'olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un compartimento di contrabbando nascosto e un hyperdrive con attrezzi per la riparazione. Nella confezione sono presenti inoltre 7 personaggi della saga: le mini figure di Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O.