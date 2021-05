Un robot tagliaerba automatico, o robot, che obbedisce ai comandi dell’uomo, risponde tanto alle esigenze di chi vuol godersi il proprio tempo libero, quanto a quelle di chi ha troppo lavoro per poter accudire il prato di casa. La soluzione è oggi alla portata di tutti: un rasaerba automatico, che può essere programmato o comandato a distanza, preciso nei movimenti e delicato sul manto erboso. Lui lavora, tu fai altro: un investimento da non sottovalutare, in grado di restituire molti vantaggi.

Husqvarna Automower 105

Husqvarna Automower 105 questa versione base della gamma Husqvarna Automower, è pensata per aree di lavoro di circa 600 mq: ha un tempo di ricarica approssimativo di 50 minuti e funziona con cavo perimetrale di supporto. Husqvarna 105 non ha problemi con gradienti fino al 25% e possibili costrizioni.

HONDA Robot Miimo HRM40

HONDA Robot Miimo HRM40: ideale per un piccolo prato, di ridotta taglia e ti da la garanzia di un marchio di consolidata affidabilità. Honda porta sul prato il marchio Miimo, il cui rasaerba HRM40 ha il funzionamento indipendente dalle intemperie: il robot tosaerba taglia anche in caso di pioggia e garantisce così un prato perfetto.

Gardena Sileno City/h2>

Gardena Sileno City:ideale per piccoli giardini fino a 500 mq con pendenza massima del 25% e falciatura senza aloni e uniforme da diverse direzioni. Un prezzo contenuto per un buon prodotto.

Husqvarna Automower 315

Husqvarna Automower 315:include il sistema Connect@Home, la gestione intelligente degli spazi stretti e il timer climatico integrato; la versione 310 arriva a 1000 mq di superficie, mentre la versione 315 arriva a 1500 mq. Il tosaerba taglia il prato velocemente e in modo affidabile, affrontando persino pendenze fino al 40%.

Se necessario, è anche possibile impostare tempi di taglio fissi. Funzionando così silenziosamente, l'Automower 315 può anche falciare di notte senza disturbare.

Ambrogio Robot L60 Elite

Ambrogio Robot L60 Elite: questo è uno dei 4 modelli della linea, tutti con motori brushless, garantiscono un taglio e una nutrizione ottimale del manto erboso, con il risultato di un prato più verde, sano e rigoglioso in maniera del tutto ecologica.

Un brand che si è fatto conoscere da tempo nel mondo dei robottini rasaerba da giardino, il nuovo Ambrogio L60 Elite, è progettato per piccole aree verdi, fino a 200 mq; è il robot ideale per chi ricerca la di un taglio dell'erba perfetto, senza nessuna installazione del filo perimetrale. Grazie alla sua semplicità di utilizzo il robot può essere trasportato in più aree o giardini diversi, e messo in funzione velocemente.