Il puzzle è un passatempo senza età e che non passerà mai di moda: chi non ha mai passato serate intere a cercare di completarne uno, che si trattasse di puzzle per bambini o di composizioni con molti più pezzi per adulti. E una volta finito ecco un bel quadro da appendere su una parete della casa. Vediamo dunque i migliori puzzle, con immagini che possono portare un tocco unico in una stanza di casa vostra. Le possibilità sono infinite, ed ognuno ha i propri gusti personali, ma questa selezione ci permette di compiere un viaggio virtuale alla scoperta di alcune delle meraviglie del nostro pianeta.

Puzzle Lago di Braies

Cominciamo con uno dei paesaggi più belli del nostro paese, il lago di Braies in Alto Adige. Questo puzzle da 1000 pezzi compone un quadro da 70x50cm con una foto di alta qualità del lago e delle montagne che lo circondano.

Puzzle isole Lofoten

Rimanendo in tema di paesaggi da sogno, tra i migliori puzzle ecco le isole Lofoten, nel nord della Norvegia. Con 1000 pezzi riusciamo a comporre un quadro di 84x60cm con una bellissima insenatura, le montagne innevate e i caratteristici rorbuer, ovvero le casette di legno rosse tipiche dell’arcipelago.

Spiaggia tropicale

Chi invece preferisse una ambientazione calda può optare per questo bellissimo tramonto su una spiaggia dei tropici, con tanto di palme e sabbia finissima. I pezzi da comporre sono 1500, ed il risultato finale di circa 84x60cm.

Puzzle Hong Kong

Fra i migliori puzzle e i più bei paesaggi cittadini invece ci piace segnalare questa immagine della baia di Victoria, a Hong Kong. I colori delle insegne luminose sui grattacieli sul mare si riflettono sull’acqua della baia che separa l’isola di Hong Kong dalla terra ferma, in uno degli skyline più suggestivi al mondo in formato 70×50 con 1000 pezzi da comporre.

Puzzle Europa

Tra i migliori puzzle che dire invece della nostra Europa vista dallo spazio? Questa immagine composta da 1000 pezzi porta a un quadro di 68x48cm che starebbe benissimo nella stanza del bambino, ma non solo.