Se viaggi molto o lavori quando sei in viaggio, i power bank sono un gadget essenziale, in quanto ti consentono di ricaricare i tuoi dispositivi mobili ovunque ti trovi e soprattutto quando sei lontano da una presa di corrente. In questa guida abbiamo raccolto i miglior power bank disponibili in questo momento. Questi caricabatterie portatili non sono solo sottili e leggeri per essere trasportati comodamente, ma offrono energia sufficiente per ricaricare le batterie di smartphone, tablet e fotocamere.

Anker PowerCore

Anker PowerCore:sufficientemente capace, può caricare due o tre volte un iPhone X o fare una carica completa di un tablet. L’esclusive tecnologia proprietaria di Anker PowerIQ e VoltageBoost garantiscono la ricarica più rapida possibile fino a 2.4 amps. Un avanzato sistema di sicurezza protegge da sovraccarico, corto circuito e altro.

PowerCore è disponibile in diverse versioni.

Charmast

La Charmast:grazie alle 3 porte USB in uscita e 2 in ingresso che consentono una ricarica veloce, questo power bank riesce a gestire la ricarica di tre dispositivi contemporaneamente. Molto compatto e leggero ha una discreta capacità di ricarica. Utilizza la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0 con 2 uscite di ricarica rapida QC 3.0 e un PD USB-C, permette di caricare 2 o 3 telefoni contemporaneamente. Con la porta USB-C, può caricare anche un Macbook o telefoni PD.

Aukey :può essere caricato usando sia un cavo Apple che un cavo micro-USB. Permette quindi di usare comodamente lo stesso cavo per caricare sia il tuo telefono che la batteria esterna.

Progettata per supportare un miglior funzionamento della batteria ed una velocità maggiore di carica tramite porta USB, Adaptive Charging adatta intelligentemente la potenza in uscita alle necessità di carica di tutti i vostri dispositivi. Fino a 2,4A di potenza in uscita per la porta USB, i tuoi dispositivi riceveranno la massima carica consentita in tutta sicurezza. I circuiti all’avanguardia e i dispositivi di sicurezza incorporati proteggeranno i tuoi dispositivi da una carica eccessiva, dal surriscaldamento e dal sovraccarico.

Gnceei

Gnceei: questo power bank è una combinazione tra un caricabatterie wireless veloce e un alimentatore portatile, ha una capacità di 25.000mAh, molto potente per la sua categoria, che può caricare un iPhone Xs circa 7 volte oppure un iPad Air almeno 2 volte. Possiede 2 ingressi (5V/2,4A) Micro USB e 3 uscite (5 V/2,4 A) che consentono di caricare 3 dispositivi contemporaneamente.Il display LCD può monitorare con precisione la potenza residua, lo stato di input e output.

POSUGEAR

POSUGEAR: ha 2 uscite che consentono di caricare 2 dispositivi contemporaneamente. Design compatto e portatile, facile da riporre in tasca e da portare ovunque. Quattro indicatori LED indicano la potenza residua e lo stato di carica. La mini batteria esterna leggera è di soli 220 ge di dimensioni 9,3 * 6,3 * 2,5 cm. Inoltre, grazie al design del bordo arrotondato, è estremamente confortevole nella mano.