Con l'arrivo della bella stagione fa sicuramente piacere una bella gita in moto o in bicicletta, e che si tratti di una passeggiata di qualche ora o di un vero e proprio viaggio non possiamo non avere con noi il nostro amato smartphone. Vediamo quindi una selezione di porta cellulari, adatti sia per il fissaggio su una moto che su una bici, con caratteristiche diverse per poter soddisfare qualsiasi esigenza.

Cocoda

Cocoda è la soluzione più semplice ed economica, che consiste in una rete in silicone elastico su cui fissare lo smartphone ed in grado di ruotare a 360° su un supporto rigido che rimane ben fisso sul manubrio della bicicletta o della moto. La cinta permette di regolare il fissaggio su manubri di dimensioni diverse, mentre la rete elastica si adatta facilmente a smartphone dai 5 ai 6,5 pollici.

Tiakia

Con una struttura più rigida e resistente a velocità superiori, anche il porta cellulare di Tiakia si fissa ben fermo sul manubrio di moto e bici ma protegge maggiormente lo smartphone con la base piena. La struttura ruota di 360° per consentire la visione del telefono sia in orizzontale che in verticale, e possiamo aggiungere la rete in silicone per una maggior stabilità.

Lamicall

Il porta cellulare Lamicall ha una struttura ben resistente anche alle alte velocità e sempre in grado di ruotare di 360°. L’aggancio per il manubrio è ben saldo e facilmente regolabile con una leva a scatto, e i quattro cuscinetti morbidi inclusi in confezione permettono di fissarlo a manubri di dimensioni varie.

YGL

Molto utile invece la soluzione di YGL: il portacellulare si fissa ben fermo su moto e bici ed ha una doppia funzione di caricabatteria per lo smartphone. Sulla base, infatti, è presente un caricabatteria wireless compatibile con lo standard Qi e potenza massima di 15W, quindi adatto sia per smartphone Android che per iPhone. Chi non possedesse uno smartphone con ricarica wireless può invece usare un cavetto USB e ricaricare ugualmente il proprio terminale.

Enoeno

L’ultimo modello di porta cellulare da moto o bici che esaminiamo è proposto da Enoeno, e consiste in un supporto ruotabile di 360° su cui è fissata una custodia impermeabile, così da proteggere lo smartphone anche in caso di pioggia. Ma non è tutto, dal momento che all’interno della custodia è presente anche una taschina in cui possiamo riporre piccoli oggetti, come cuffiette, chiavi, soldi o carte di credito.