La ricerca di monete, cimeli culturali e metalli preziosi può essere un hobby per molte persone, ma molto spesso ci si affida a soluzioni scadenti che ti fanno perdere solo tempo: per tale motivo ti consigliamo i migliori metal detector disponibili sul mercato per darti la possibilità di essere soddisfatto del prodotto che andrai a utilizzare. Il mondo dei metal detector è fatto di un gran numero di modelli pensati per soddisfare le più disparate necessità, e in questo articolo ti daremo l’opportunità di valutare diverse tipologie di prodotti partendo dal più economico andando a mano a mano verso il più costoso. Pronto? Ecco le nostre scelte.

Pinpointer Metal Detector

Il primo metal detector che ti consigliamo e che dovresti prendere in considerazione è famoso per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando di un dispositivo portatile, leggero e valido costituito da una luce LED per darti la possibilità di ispezionare con precisione il terreno, una batteria da 9V e feedback uditivi e tattili per facilitarti il lavoro. La struttura completamente impermeabile ti permette di utilizzarlo in qualsiasi condizione meteorologica mentre il sensore ti garantisce un alto potere di risoluzione fino a 12 cm di profondità.

ETE ETMATE

Salendo leggermente di prezzo hai la possibilità di fare un importante passo in avanti per quanto riguarda la ricerca di metalli, oggetti preziosi, cimeli culturali e non solo. Questo metal detector dispone di due modalità di rilevamento che ti permettono di identificare diverse tipologie di metalli in modo da focalizzarti solo su quelli di alto valore. È dotato di due bobine in grado di rilevare la presenza di oggetti fino a una profondità massima di 15 cm circa (in relazione ai terreni, s’intende) e dispone anche di un display LED con scala da 0 a 10 per indicarti rapidamente la direzione da seguire per individuare ciò che stai cercando.

SUNPOW Metal Detector

Questo modello di metal detector è dotato di un ampio display LCD che puoi anche utilizzare al buio e di notte e ti permette di avere sempre sotto controllo la modalità di ricerca in funzione, lo stato della batteria, la profondità dell’obiettivo e la vicinanza da esso. Dispone della modalità “TUTTO METALLO” per individuare il metallo di un certo valore (ferro, alluminio, oro, bronzo, argento) da tutto ciò che invece non ti interessa. La bobina di ricerca ti permette di scandagliare con precisione fino a una profondità di 20 centimetri.

DR.ÖTEK Metal Detector

Con il modello DR.ÖTEK si entra all’interno della fascia di prezzo in cui è possibile trovare metal detector che garantiscono molte funzionalità in più rispetto a quelli visti finora. Nello specifico, questo modello dispone di ben cinque modalità di ricerca tra cui “Pinpoint Mode”, “All metal”, “Discrimination”, “Jewelry” e “Memory”; quest’ultima è molto interessante in quanto ti permette di impostare il rilevatore affinché riconosca solo il tipo di metallo che ha già rivelato in passato. È dotato di un grande display LCD retroilluminato con tre modalità di visualizzazione, una potente bobina di ricerca con risoluzione fino a 25 centimetri di profondità e include anche una comoda e pratica pala scavatrice e una borsa per il trasporto.

Garrett ACE 250 Metal Detector

Garrett è una delle aziende più popolari e apprezzate in questo settore e il modello ACE 250 è il punto di riferimento a cavallo tra i dispositivi amatoriali e quelli semi-professionali. È dotato di un comodo display LCD in grado di mostrare la posizione e la distanza dell’oggetto individuato e lo puoi utilizzare su una vasta scelta di terreni (agricolo, sabbia asciutta e non solo) per andare alla ricerca di monete, gioielli e altri oggetti metallici. Inoltre, dispone del jack per le cuffie, un altoparlante e una tastiera touch che ti permette di impostare facilmente la tipologia di ricerca di cui hai bisogno.