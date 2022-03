Che si tratti di dolori causati dall’avanzare dell’età o per l’elevata attività fisica, un massaggio fa sempre piacere a tutti. Non tutti possono però permettersi di andare in un centro benessere con regolarità, motivo per cui l’acquisto di un massaggiatore per la schiena può essere una buona idea. Attenzione però, non si tratta di dispositivi clinici che possono sostituire cure mediche, ma di sicuro possono portare un po’ di sollievo. Vediamo quali modelli abbiamo scelto per voi.

Snailax Schiena e Collo

Una soluzione completa è quella di Snailax, che propone un modulo da poggiare sul divano o sulla sedia da lavoro con tre zone di massaggio, una sul collo – per la cervicale – e due lungo la schiena e fino alla zona lombare. In aggiunta troviamo due coppie di cuscinetti in corrispondenza delle braccia e dei glutei per un massaggio aggiuntivo ad aria. La seduta può anche riscaldare, andando a fornire un massaggio in grado di alleviare il dolore, la tensione e l’affaticamento muscolare.

Comfier Schiena

Concettualmente simile ma con dimensioni più contenute è il modello proposto da Comfier, che combina 10 punti di massaggio shiatsu che si muovono lungo la schiena ad una vibrazione del sedile, così da riuscire a rilassare al meglio fianchi e cosce durante il trattamento. L’intera seduta può poi riscaldarsi così da ridurre ulteriormente l’affaticamento dei muscoli.

Comfier Cuscino

Decisamente più compatto, e dotato di una pratica maniglia per spostarlo facilmente, il cuscino di Comfier ha 12 nodi per il massaggio shiatsu e due livelli di intensità fra cui scegliere. Può essere poggiato dietro la schiena mentre si è seduti al lavoro o sul divano, ma possiamo anche poggiarlo sulle gambe o sull’addome per portare sollievo ad altre parti del corpo.

Medisana Tappetino

Da Medisana arriva invece un tappetino per massaggio elettrico a vibrazione che ci permette di raggiungere un relax completo senza le pressioni dello shiatsu. Si tratta di un morbido tappetino in memory foam su cui distendersi, con diverse aree di massaggio lungo tutto il corpo in cui agiscono delle vibrazioni per far rilassare i muscoli. Abbiamo a disposizione cinque diversi programmi, ed in più possiamo scegliere di attivare il riscaldamento in aggiunta alla vibrazione.

Hangsun a doppia testa

Decisamente più semplice ed economica la proposta di Hangsun, un massaggiatore a doppia testa e con testine intercambiabili in grado di fornire 3500 impulsi al minuto di percussione con quattro programmi diversi. La forma ergonomica permette di agire facilmente su diverse parti della schiena, ma anche sul collo, sulle gambe o sulle braccia, e la batteria ricaricabile al suo interno ci permette di averlo sempre dietro, anche dopo una corsa al parco.