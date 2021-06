Scegliere un manubrio da palestra talvolta non è sempre un gioco da ragazzi, anzi. I manubri da palestra più comunemente detti anche pesi e la loro caratteristica principale sta nel possedere piccole dimensioni. Sono solitamente usati per chi ha la necessità di mantenersi in forma anche da casa, grazie alla loro maneggevolezza.

Tra i vari manubri presenti in commercio possiamo distinguere due categorie sostanziali.

Esistono infatti manubri fissi e manubri componibili. La prima tipologia è pronta all’uso, mentre, la seconda è pò più sofisticata visto che è possibile cambiare il peso del manubrio.

Tra poco vedremo una selezione di 5 prodotti che noi di Telefonino.net abbiamo pensato per voi.

Amazon Brand – Umi Essentials

Il primo prodotto di questa categoria arriva direttamente da un’azienda Amazon Brand.

I manubri in questione sono disponibili in diverse colorazioni molto giovanili e sono realizzati in ghisa con un rivestimento in neoprene ecologico. Un materiale antigraffio e resistente a lungo. Alle estremità è presente un sistema Anti Roll che garantisce ai manubri una certa stabilità.

AMGYM Set di 6 manubri da palestra

Questo di AMGYM è un set composto da 6 manubri da palestra. Sono compresi 2 manubri da 1kg di colore rosa, 2 pesi da 2Kg di colore azzurro o verde e 2 manubri da 3 Kg di colore viola o azzurro. È possibile dunque anche scegliere in fase d’acquisto la gamma colore preferita.

Anche questi come i precedenti sono rivestiti in neoprene, un materiale che permette di preservare le superfici da graffi ed urti.

Possono essere utilizzati per più tipologie di allenamento come il pilates, bodybuilding, fitness, riabilitazione ed anche per il jogging.

Arteesol manubri da palestra Fitness

La terza selezione di manubri da palestra disponibili su Amazon riguarda quella della marca Arteesol.

Come tutti i manubri sono venduti in coppia e sono disponibili a partire da 1 Kg fino ad un massimo di 8Kg.

Anche questi come quelli visti sono realizzati in ghisa con una rivestitura in neoprene. I materiali utilizzati sono atossici.

Inoltre, ogni manubrio è disponibile in molteplici varianti cromatiche con rifinitura opaca. Le estremità sono esagonali, questo significa che saranno molto stabili sulla superficie utilizzata per fare allenamento.

PROIRON manubri da palestra Regolabili Con Prolunga

Quest’azienda è molto conosciuta nel settore del fitness e del sollevamento pesi. Il materiale utilizzato per questa coppia di manubri è la solita ghisa. Inoltre, sono privi di ftalato e piombo.

Sono dotati di un anello in gomma che evita l’allentamento. In confezione è presente anche un tubo di raccordo utile a trasformare il manubrio in un vero e proprio bilanciere da palestra. Questo set di manubri in ghisa hanno un peso di 20 Kg e dunque non sono adatti a tutti.

Panmax set di 2 manubri da palestra regolabili

I manubri da palestra venduti da questa azienda sono regolabili, è possibile infatti scegliere il numero di chilogrammi per ciascun peso.

È possibile scegliere un range compreso tra 1 Kg e 5 Kg per il modello con capienza massima di 5 Kg, mentre, la variante da 2 Kg possono essere regolati fino a 1,5 Kg massimi.

Questa coppia di manubri è rivestita in gomma e dunque si tratta di un materiale antiscivolo e facile da pulire. Anche l’ergonomia è una cosa da non sottovalutare, grazie alla loro forma garantiscono un’impugnatura facile e a portata di tutti.

Ci sono due versioni, entrambe regolabili. Una da 2 Kg massimi ed un’altra da 5 Kg. Sono disponibili in due colorazioni: azzurra o rosa a seconda del proprio gusto cromatico.