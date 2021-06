Negli ultimi anni abbiamo assistito a un ritorno del vinile, storico supporto per l'ascolto della musica introdotto per la prima volta nel 1948. Abbiamo scelto i migliori giradischi bluetooth, selezionando quelli con funzioni moderne come la possibilità di connettersi ad una cassa Bluetooth. Di seguito la guida di Telefonino sui migliori modelli.

Sony PS-LX310BT

Il giradischi Sony PS-LX310BT unisce tradizione e innovazione, grazie alla doppia possibilità di collegarsi via cavo ad un sistema audio tradizionale ma anche via Bluetooth a qualsiasi diffusore, soundbar o cuffia. La funzione Full Auto Play permette di avviare la riproduzione con la semplice pressione di un tasto: il braccio si abbassa individuando il solco e la musica viene riprodotta sull’ultimo dispositivo Bluetooth associato; alla fine del disco il braccio torna nella posizione iniziale e il giradischi si spegne. Compatibile con dischi a 33 e 45 giri.

House Of Marley Stir It Up

Il giradischi Stir It Up proposto da House Of Marley è realizzato con materiali sostenibili, fra cui il corpo principale in bambù, comprende la connettività Bluetooth con accoppiamento rapido e un preamplificatore per migliorare la resa audio. Presente anche la possibilità di collegare un impianto audio tradizionale con cavo RCA e un Jack da 3,5mm per cuffia. Molto interessante poi la possibilità di collegarsi a un PC/Mac tramite cavo USB per convertire i propri vinili in formato digitale.

Majestic TT 47 DAB

Decisamente più completo il Majestic TT 47 DAB, che unisce design classico a un giradischi a tre velocità (33, 45 e 78 giri), un doppio lettore per CD e cassette, e un doppio sintonizzatore radio FM e DAB+. La connettività Bluetooth permette di abbinare facilmente una cassa esterna, una soundbar o una cuffia, mentre l’uscita AUX può essere collegata a impianti audio tradizionali. Presente anche una porta USB per chiavette di memoria e la possibilità di collegarsi al PC per la registrazione della musica in riproduzione.

Lauson 01TT1x

Gli amanti dello stile vintage non potranno farsi scappare il Lauson 01TT1x, disponibile in quattro colori e con un design che ricorda le auto degli anni 60. Supporta connessione via cavo e Bluetooth, altoparlanti stereo integrati 2x3W, radio FM e collegamento USB a un PC per la digitalizzazione dei vinili. È possibile anche collegare uno smartphone o altro riproduttore audio per ascoltare la musica dalle casse integrate via Bluetooth o cavo AUX.



Trevi TT 1020 BT

Con un design a valigetta per essere trasportato facilmente, il Trevi TT 1020 BT ha una batteria agli ioni di litio integrata per consentirci di ascoltare i nostri vinili anche fuori casa. Possiamo abbinare un sistema audio esterno via Bluetooth o usare le casse stereo integrate. La porta AUX-in ci permette poi di collegare altri riproduttori musicali, mentre con la funzione encoding possiamo registrare l’audio dei vinili direttamente su chiavetta USB in formato MP3.

Philex Midwest

Chi ha poco spazio in casa può orientarsi verso il Philex Midwest, un giradischi ultracompatto con altoparlante Bluetooth integrato che può essere staccato e posizionato in qualsiasi altro punto della casa, all’interno dei 10 metri di range. La cassa verrà poi ricaricata quando di nuovo connessa magneticamente al giradischi. Fra le altre funzioni non manca la possibilità di utilizzare delle proprie casse Bluetooth, di collegare un impianto audio via cavo, o una cuffia via Jack da 3,5mm.