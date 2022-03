Che si tratti di mescolare, tritare, montare o sminuzzare, un frullatore a immersione è uno strumento da tenere sempre pronto in cucina. Sono semplici da usare, pratici e più silenziosi di un frullatore tradizionale, e ci possono venire incontro in qualsiasi ricetta vogliamo preparare. Abbiamo provato quelli che riteniamo i migliori.

Russell Hobbs Desire 3 in 1

Russell Hobbs è sempre fra i nostri marchi preferiti quando si tratta di piccoli elettrodomestici per la cucina, e anche in questo caso il Desire 3 in 1 combina diverse modalità di lavorazione dei cibi in un unico elettrodomestico. Oltre al classico frullatore a immersione e a un capiente bicchiere graduato troviamo infatti una frusta per montare la panna o le uova ed un pratico contenitore sigillato per tritare le verdure. Tutti gli accessori sono poi lavabili in lavastoviglie, per essere sempre puliti e pronti al prossimo uso.

Braun Minipimer

Probabilmente il primo frullatore ad immersione tanto da rendere il nome Minipimer sinonimo dell’intera categoria, il più recente modello proposto da Braun combina una potenza di ben 1000W e 21 diverse velocità in un prodotto sottile e facile da maneggiare. Il design della parte immergibile poi è progettato appositamente per parare gli schizzi, mentre il sistema easyclick permette di sganciare le lame e sostituirle con altri accessori opzionali.

Ariete Pimmy

Pratico e leggero è anche Pimmy, il frullatore a immersione proposto dall’italianissima Ariete che grazie alle sue tre lame riesce a creare vellutate più cremose ed è adatto anche per la maionese. Con doppia velocità e potenza massima di 500W si può frullare o tritare qualsiasi ingrediente, ed il gambo in acciaio INOX non si macchia e si pulisce facilmente.

Moulinex Easychef

Non poteva mancare una proposta anche da parte di Moulinex, che con il suo Easychef porta un frullatore ad immersione con accessorio tritatutto abbinato e con tre diverse velocità, fra cui una velocità turbo per sminuzzare i cibi in modo più efficace. La potenza massima è di 450W, mentre i materiali plastici fanno sì che il prodotto sia più leggero per un utilizzo più confortevole.

Imetec Frullarapido+

Da Imetec un frullatore con 800W di potenza e un piede più grande della media con design anti schizzo, così da poter essere usato direttamente in pentola senza paura di sporcare la cucina. La confezione del Frullarapido+ comprende un pratico bicchiere graduato, ed il gambo in acciaio INOX è facile da pulire, anche in lavastoviglie. Le lame funzionano a impulsi, con una velocità unica attivata con la pressione del tasto.