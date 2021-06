Non ci sono dubbi che il frigorifero sia il re dei grandi elettrodomestici, data la sua responsabilità nella corretta conservazione degli alimenti, e proprio per questo non possiamo acquistarlo con leggerezza ma dobbiamo assicurarci di scegliere un modello con le giuste caratteristiche e le funzionalità di cui abbiamo bisogno. Abbiamo selezionato cinque modelli di forme e dimensioni diverse per abbracciare qualsiasi tipo di esigenza.

LG GSX961PZVZ

Con dimensioni importanti ed una larghezza di ben 91cm, il frigorifero smart side-by-side di LG con InstaView ha una capacità complessiva di ben 601 litri, di cui 405 per il frigorifero e 196 per il congelatore. La sua caratteristica principale è sicuramente l’InstaView, che con un doppio tocco ci permette di vedere l’interno del frigorifero senza bisogno di aprire lo sportello, andando così ad eliminare l’ingresso di aria calda quando si vuole solo controllare se è finito il latte. Il controllo della temperatura, che può essere fatto anche da smartphone grazie alla connettività WiFi, abbinato a delle bocchette di ventilazione situate sulla parte anteriore del frigorifero riesce a mantenere la temperatura costante e a far durare di più i cibi. Molto comodo poi il doppio sportello per la parte superiore del frigorifero, che ci permette di prendere le bottiglie e altri prodotti senza bisogno di aprire tutto lo scomparto e ridurre ulteriormente l’ingresso di aria calda. Presenti poi un filtro al carbone attivo per mantenere l’aria pulita ed eliminare gli odori, ed un pratico dispenser per il ghiaccio.

Hisense RQ563N4AI1

Chi ha spazio in casa e necessità di un frigorifero capiente può prendere in considerazione la linea Cross Door di Hisense, caratterizzata da quattro porte per mantenere i cibi più protetti. Con una larghezza di 80cm, la parte superiore è composta da quattro piani a larghezza completa più due cassetti con il controllo dell’umidità per frutta e verdura, oltre ai portabottiglie sugli sportelli. La parte inferiore invece ha da due aree separate, di cui una può essere regolata per funzionare da congelatore no-frost oppure da frigorifero, per tutte quelle occasioni in cui abbiamo bisogno di ulteriore spazio per i cibi freschi. L’illuminazione a LED dona una chiarezza uniforme all’interno dell’elettrodomestico senza impattare sul consumo energetico, mentre il rivestimento metallico sul fondo abbinato al sistema di ventilazione migliora la distribuzione del freddo rendendo la temperatura interna più uniforme.

Electrolux EN5184MOX

Il frigorifero combinato TwinTech di Electrolux ha due circuiti separati per il raffreddamento della zona frigo superiore e di quella congelatore inferiore, così da creare le condizioni migliori per la conservazione dei cibi. Abbinata a MultiFlow, la temperatura interna rimane sempre stabile, mantenendo gli alimenti alla giusta freschezza. La capacità totale è di 510 litri, per una larghezza di 71cm, ed il vano congelatore ha anche uno scomparto dedicato alla produzione e conservazione del ghiaccio, per averlo sempre a portata di mano.

Samsung 7300T

Da Samsung un frigorifero combinato da dimensioni standard e quindi in grado di abbinarsi facilmente con qualsiasi cucina: la profondità di 60cm infatti non lo fa sporgere rispetto a pensili e scaffali, mentre la larghezza di 66cm combinata con la tecnologia Space Max che riduce lo spessore delle pareti ci mette a disposizione ben 376 litri di spazio per i nostri alimenti. Il sistema di ventilazione interno poi riesce a mantenere la temperatura costante, mentre la funzione di raffreddamento veloce fa sì che i cibi si congelino più velocemente e non si rovinino. Molto ampio anche lo spazio per le bottiglie sullo sportello, che contiene anche un dispenser per l’acqua.

Hotpoint HTM 1720 V

Un ottimo frigorifero dal design più compatto e larghezza di 60cm è questo modello di Hotpoint, con capacità di 300 litri e congelatore posizionato sulla parte superiore. Grazie alla tecnologia di circolazione dell’aria la temperatura rimane uniforme e mantiene il giusto livello di umidità, evitando così la disidratazione dei cibi, mentre l’illuminazione laterale a LED ci permette di avere una buona visibilità in ogni comparto senza influire sui consumi energetici.