Qui per te una guida all’acquisto con i parametri da osservare per comprare il migliore ferro da stiro con caldaia.

Philips GC9315/30 PerfectCare Aqua Pro

Philips GC9315/30 PerfectCare Aqua Pro: è dotato di una caldaia davvero grossa, capace di contenere 2.5 litri di acqua ed esercitare una pressione di 6.5 bar, con un vapore continuo da 120 g/min e un colpo di vapore di 420 g/min. Presenta una nuova tecnologia che non richiede la regolazione e rende la combinazione di temperatura e vapore ottimale e sicura per ogni tipo di tessuto. Il ferro pesa meno di 800 gr e ha un sistema di decalcificazione molto semplice da utilizzare, inoltre segnala il momento opportuno per attuarla attraverso una spia luminosa e un segnale acustico.

Bosch TDS6080

Questo Bosch TDS6080 ha l’innovativa tecnologia HygienicSteam, che promette di eliminare fino al 99,9% dei batteri nei tessuti. La caldaia ha una pressione di 6 bar, che permette di avere 120 g/min di vapore continuo, con 3 colpi di vapore fino a 400 g/min. La capacità del serbatoio è di 1.5 litri e si scalda in 2 minuti, grazie al motore da 2400W.

Polti La Vaporella XT100C

Polti La Vaporella XT100C ha una caldaia ha un serbatoio da 1.5 litri, con una pressione di 7.5 bar. La potenza totale è di 2350 W e questo permette un tempo di riscaldamento inferiore ai 2 minuti, inoltre è presente l’autospegnimento dopo 10 minuti di inutilizzo. La piastra è in alluminio e ha una forma arrotondata che permette di eliminare ogni piega.

Imetec ZeroCalc PRO PS2 2200

Imetec ZeroCalc PRO PS2 2200 è dotato di 6 livelli di protezione anticalcare che promettono di prolungare la vita del dispositivo. Il serbatoio da 2 litri è dotato della funzione di rabbocco continuo, che permette una stiratura senza pause, con il vapore che si genera in un solo minuto ed è regolabile per i vari tipi di tessuto. La piastra è in acciaio inox, dotata di diversi fori disposti lungo il bordo del ferro.

H.Koenig V5i

H.Koenig V5i è un ferro da stiro a vapore con caldaia V5i di h. E' pronto in 3 minuti, ed è dotato della nuova tecnologia “autonomia illimitata” che gli consente di essere riempito durante il suo utilizzo grazie al suo serbatoio estraibile. Il flusso di vapore continuo e l'elevata potenza e la piastra in ceramica garantiscono una stiratura perfetta. Non dovrai preoccuparti più per il calcare: il suo sistema anti-calc impedisce l'incrostazione. Inoltre é facile da trasportare e sistemare grazie alla sua maniglia ergonomica.