Quando si parla di notebook si dà per scontato che essi abbiano Windows o MacOS, ma ultimamente un sistema operativo in forte crescita è Chrome OS, sviluppato da Google. I vantaggi di un laptop con Chrome OS sono molteplici: il sistema è semplice e leggero, non ha bisogno di un hardware particolarmente potente, e di conseguenza il prezzo è in ben inferiore rispetto ad altri OS. Inoltre, la possibilità di usare tutte le estensioni di Chrome accanto alle app Android rende i Chromebook versatili e adatti a molte attività, dal lavoro alla DaD, dalla navigazione internet a casa o in viaggio alla visione di contenuti multimediali in streaming. Ottima infine la connettività, per interagire con il proprio smartphone Android o trasmettere lo schermo a un Chromecast. Limitata però in generale la memoria di archiviazione, dato l'orientamento di Google a sfruttare al meglio l'archiviazione in cloud con Google Drive, ma nessun problema ad usare chiavette e hard disk esterni se si vuole conservare i propri dati in locale. Vediamo una selezione di modelli che abbiamo scelto per voi.

Asus C424

Asus C424 è un Chromebook con display da 14” Full HD, in grado di offrire una visione dettagliata pur mantenendo dimensioni ridotte per un trasporto frequente, anche grazie al peso di soli 1,5Kg. La cerniera piatta permette di aprire il device a 180°, utile per lavori in gruppo e per non danneggiare il laptop. Il processore N4120 con 4GB di RAM garantisce tutta la potenza necessaria, mentre la batteria può arrivare a 12 ore di autonomia. Presenti poi 2 porte USB-C per caricare il laptop o per collegare periferiche aggiungendo un hub o adattatore.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Con un design a 360°, il Lenovo IdeaPad Flex 5 risulta estremamente versatile: possiamo usarlo come laptop classico, tablet o stand. Il display da 13,3” lo rende compatto ma senza rinunciare all’alta risoluzione Full HD, e il processore Intel Celeron 6305 con 4GB di RAM gestisce ottimamente tutte le app. Ottima l’autonomia, che può arrivare a 10 ore, e la dotazione di porte che aggiunge due USB standard alle due USB-C, oltre a un lettore di microSD e a uno slot per fissare il laptop con cavo Kensington.

HP Chromebook 14b

Spinto da un processore AMD Athlon 3050U e 4GB di RAM, il Chromebook HP 14b ha anch’esso un display da 14” con bordi sottili e peso ridotto, per consentirne un trasporto confortevole. Fra le caratteristiche principali abbiamo la ricarica rapida, per riportare la batteria da 0 al 50% in soli 45 minuti, e un touchpad che supporta le gesture fino a quattro dita. Ottimo poi l’audio, mentre oltre alle porte USB-C troviamo due USB e un uscita HDMI.

Acer 314

Con un design classico ma decisamente gradevole e un display Full HD da 14”, Acer 314 offre una potenza superiore grazie al processore Intel Silver N5030 e a ben 8GB di RAM. Anche la scheda grafica Intel UHD offre tutta la potenza necessaria per giocatori e non solo. Molto buona anche la dotazione di porte, con due USB che si aggiungono alle due USB-C, per non parlare dell’autonomia che supera le 12 ore di lavoro o studio.

Asus CZ1000

Ancora più portatile, più compatto, più versatile, il Chromebook Asus CZ1000 permette di staccare la tastiera e di usarlo come un tablet. Il display è da 10,1 pollici con altissima risoluzione 1920×1200, e grazie al supporto regolabile possiamo scegliere l’angolazione da cui guardarlo. Inoltre, la costruzione particolarmente resistente resiste anche in caso di cadute. Il processore MediaTek Kompanio 500 è stato progettato appositamente per gestire al meglio Chrome OS ed è affiancato da 4GB di RAM. Abbiamo infine una doppia fotocamera e una penna inclusa, per disegnare e prendere appunti.