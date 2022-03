Che si tratti di ricaricare il proprio iPhone o di trasferire dati al MacBook o PC, è sempre buono avere a disposizione uno o più cavi Lightning di buona fattura e certificato da Apple a garanzia del corretto funzionamento senza danneggiare i device. Ad oggi il connettore Lightning è usato sugli iPhone e sugli iPad standard – oltre che sulle AirPods – mentre gli altri modelli sono passati allo USB -C. Vediamo quindi quali sono i migliori cavi Lightning, sia con interfaccia USB che USB-C.

Anker Powerline+ II

Non ci sono dubbi che Anker sia fra i produttori con la gamma più completa di accessori per smartphone e PC, e anche nel caso dei cavi Lightning l’azienda ha una line-up completa di prodotti, tutti certificati da Apple. Il primo che prendiamo in esame è il Powerline+ II, un cavo USB-Lightning con costruzione in nylon intrecciato per una maggiore durabilità e disponibile in tre colori e due lunghezze. Incluso in confezione anche un astuccio per il trasporto, così da evitare danni al cavo.

Anker Powerline III Flow

Per chi ha bisogno di collegare il proprio iPhone ad un MacBook con porta USB-C consigliamo invece un cavo Powerline III Flow, sempre di Anker, in grado di supportare una velocità di trasferimento dati superiore e una potenza fino a 20W per la ricarica. La struttura in grafene e gel di silice è resistente e allo stesso tempo ha una maggiore flessibilità, ed è disponibile in ben cinque colori diversi, per soddisfare qualsiasi utente.

Belkin BoostCharge Pro Flex

Anche Belkin è un’azienda che non può mancare quando si parla di accessori per i device Apple, dal momento che tutti i suoi prodotti sono certificati e venduti negli Apple Store. Il cavo BoostCharge Pro Flex è in nylon intrecciato e supporta la ricarica a 20W, oltre ad essere particolarmente resistente a piegature e a grovigli. Un cavo Lightning a USB-C di qualità superiore da avere sempre con sé.

Amazon Basics Lightning/USB

Anche il marchio Amazon Basics ha la sua gamma di accessori certificati da Apple e a basso costo. Il cavo è disponibile in 6 colorazioni e lunghezze da 30 a 180 centimetri. Il connettore USB è monoscocca e supporta una corrente di 2,4°, mentre la struttura del cavo in nylon intrecciato resiste a piegature e maltrattamenti.

UGREEN 90 Gradi

Utile in molti casi, dal gaming alla sistemazione dello smartphone in auto, un cavo con connettore a 90 gradi di UGREEN non va a disturbarci quando impugniamo lo smartphone in modalità orizzontale o abbiamo lo smartphone in uno spazio ristretto. Anche qui abbiamo una struttura in nylon intrecciato e la certificazione Apple, oltre alla compatibilità con la ricarica fino a 18W. Disponibile in doppia misura, da 1 o 2 metri di lunghezza.