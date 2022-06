È iniziata la stagione calda, e cosa c’è di meglio di un bel barbecue all’aperto? Che si tratti di campeggio o di una semplice gita domenicale, una bella grigliata di carne, pesce e verdure è gradita da tutti. Scegliamo quindi il miglior barbecue portatile da avere in macchina, pronto per ogni occasione e facile da assemblare, così da poter preparare la nostra grigliata in spiaggia, al parco o ovunque ci troviamo, in modo semplice e senza lasciare alcun residuo nell’ambiente.

Weber Go-Anywhere

Non possiamo che iniziare con Weber, azienda simbolo dei barbecue con una gamma di prodotti veramente ampia e di ottima qualità. Parliamo di Go-Anywhere, il barbecue portatile a carbone con un design curato. Il coperchio fa sì che la temperatura all’interno rimanga alta e uniforme, e le gambe possono ruotare per tenerlo fermo durante il trasporto. Buone le dimensioni della griglia rettangolare per cucinare diversi tipi di alimenti in contemporanea.

Barbecue da tavolo Activa

Ottimo e sempre più diffuso il barbecue da tavolo, che combina una griglia a carbonella con una vaschetta per raccogliere le gocce di grasso evitando così la produzione di fumo e l’eccessivo riscaldamento della base. Una piccola ventola alimentata a batterie permette di regolare la temperatura e soprattutto di renderla uniforme, mentre la pratica borsa da viaggio inclusa in confezione rende il barbecue da tavolo Activa facilmente trasportabile per averlo sempre con sé.

Barbecue portatile Kikkerland

Decisamente interessante il design del barbecue portatile Kikkerland, che da chiuso sembra una valigetta pratica da trasportare, ma che quando si apre mostra un bruciatore in grado di contenere carbone e cenere senza sporcare il tutto, ed un’ampia griglia per la cottura degli alimenti. Indubbiamente una soluzione pratica e funzionale da tenere sempre in macchina pronta all’uso!

Barbecue portatile And Home

Pratico e portatile anche il barbecue proposto da And Home, completamente in acciaio inossidabile e con un’ampia griglia per cucinare. Facile da assemblare, una volta finito di cucinare può facilmente essere ripiegato andando ad occupare solo un paio di centimetri di spessore, così da poter essere riposto ovunque. Le due griglie, quella per gli alimenti e quella inferiore per il carbone, possono essere riposte all’interno, così da non occupare ulteriore spazio.

Barbecue portatile Uten

Soluzione fra le più economiche, il barbecue portatile Uten è compatto e completamente richiudibile, ma allo stesso tempo dotato di una griglia dalle dimensioni sufficientemente ampie per cucinare carne, pesce e verdure. All’interno una seconda griglia tiene il carbone alla giusta distanza e lascia cadere la cenere, mentre le gambe possono essere chiuse dopo l’uso per riporlo in spazi ridotti.

